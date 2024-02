Marcela Reyes rompe el silencio: revela secretos de la infidelidad de Saruma a Andrea Valdiri

Marcela Reyes, reconocida DJ y generadora de contenido, ha generado revuelo en las redes sociales al expresar su opinión sobre la reciente separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma. En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, la influencer antioqueña defendió a Valdiri y señaló la tendencia de la sociedad a criticar a las mujeres en situaciones de ruptura.

Marcela Reyes reveló detalles sobre la infidelidad de Felipe Saruma

Las declaraciones de Reyes se viralizaron rápidamente, desatando tanto elogios como críticas. Algunos internautas acusaron a Marcela de buscar atención y generar controversia para aumentar su propia visibilidad en las redes sociales. Ante esto, la DJ se defendió, explicando que su intención era respaldar a Andrea Valdiri y destacar la realidad detrás de muchas separaciones.

Reyes compartió su propia experiencia al revelar detalles sobre la infidelidad de Felipe Saruma, ex esposo de Valdiri, con una conocida suya. Esta revelación sorprendió a muchos seguidores y mostró una perspectiva diferente de la relación entre Valdiri y Felipe“: Saruma le fue infiel a Andrea con una de mis conocidas y de mi círculo de amistades, o sea, estando con Andrea estuvo con esta amiga de Cartagena”

Además, Marcela Reyes hizo hincapié en su apoyo a las mujeres trabajadoras e independientes como Andrea Valdiri, destacando el esfuerzo y la dedicación que Valdiri había invertido en su relación: “en qué cabeza cabe tener una mujer trabajadora, independiente, y serle infiel. Asimismo, confirmó los rumores sobre la nueva novia de Saruma, proporcionando detalles sobre su relación actual.

En última instancia, Marcela Reyes subrayó que su intención no era difamar ni crear chismes, sino simplemente compartir su perspectiva y experiencias personales en apoyo a Andrea Valdiri. Su declaración final reflejó su admiración por la fortaleza y determinación de Valdiri, a pesar de los desafíos que enfrenta en su vida personal.

Opinión de Marcela Reyes desató debate en las redes sociales

Del mismo modo, Marcela Reyes comentó: “Tengo personas que han estado en su círculo desde que ellos terminaron y también he sabido que él ha tenido dos novias oficiales, de hecho, con la que está ahora lleva muchísimos meses y lo sé porque tengo personas allegadas que han estado en esos planes privados donde él hace apagar celulares y dice que no se puede grabar, que no se puede mostrar nada”

De esta manera, la opinión de Marcela Reyes sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma han generado controversia en las redes sociales y han proporcionado una visión más amplia de los entresijos de esta historia de ruptura amorosa.