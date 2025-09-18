Margarita Pasos trae a Bogotá su gira internacional “Yo Pude, ¡Tú Puedes!”

La capital colombiana será la única parada en el país, con dos jornadas diseñadas para transformar vidas y negocios a través de herramientas de neurociencia, inteligencia artificial y liderazgo estratégico. Una cita imperdible para emprendedores, ejecutivos y quienes buscan alcanzar su máximo potencial.

Bogotá será la sede exclusiva de la gira en Colombia

El 26 y 27 de septiembre de 2025, Bogotá vivirá una experiencia única con la llegada de la gira internacional de Margarita Pasos. La capital se suma a una lista de escenarios de alto nivel que incluye Nueva York, Ciudad de México y Madrid, consolidando a este evento como un referente global en transformación personal y empresarial.

Una conferencia de alto impacto en Chamorro City Hall

La primera jornada se llevará a cabo el 26 de septiembre en el Chamorro City Hall – Sede Carmel Club, donde Margarita Pasos liderará una conferencia presencial de cinco horas. Más que una charla motivacional, será una experiencia intensiva con estrategias de alto desempeño para desbloquear el potencial humano y escalar negocios de manera efectiva.

Taller especializado en productividad e inteligencia artificial

El 27 de septiembre la cita continuará con un taller exclusivo que contará con la participación de Mark de Grasse, fundador de Digital Marketers. Este espacio estará enfocado en la integración de inteligencia artificial en procesos empresariales, la optimización de la productividad y el diseño de estrategias inteligentes para la toma de decisiones.

Margarita Pasos: liderazgo y transformación comprobada

Reconocida por People en Español como una de las 25 latinas más influyentes y miembro del Forbes Business Council, Margarita Pasos ha guiado a miles de personas y empresas hacia un crecimiento sostenido. Su enfoque combina neurociencia, liderazgo, ventas y mentalidad estratégica. “Si tu negocio no crece o sientes que estás perdiendo tu propósito, este evento es para ti”, asegura la conferencista.

Beneficios para asistentes y testimonios de impacto

Quienes participen podrán acceder a herramientas prácticas para:

Romper bloqueos mentales y emocionales.

Diseñar planes de crecimiento personal y financiero.

Incorporar estrategias de ventas y marketing de alto impacto.

Integrar rutinas potenciadas por inteligencia artificial.

Construir sistemas sostenibles que reduzcan el estrés y maximicen resultados.

En ciudades previas, asistentes han duplicado ingresos, reducido su carga laboral gracias a la automatización y recuperado energía vital para seguir creciendo. Bogotá será ahora el escenario donde más emprendedores y ejecutivos podrán vivir esta transformación.