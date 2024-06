"Llena de picante": Claudia Bahamón habla de cómo será la sexta temporada de Masterchef Celebrity Colombia

A las 8 de la noche de este martes 18 de junio volverá a las pantallas de la televisión colombiana el programa que muestra la cocina más famoso del mundo: Masterchef Celebrity 2024.

Este programa, que se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p. m., traerá consigo 22 de las celebridades más famosas del país que en esta sexta temporada pondrán a prueba sus habilidades culinarias.

Además, el juzgado estará conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, la chef mexicana Adria Marina, con experiencia en la cocina internacional y en su participación en otros programas de cocina.

Claudia Bahamón, la presentadora de Masterchef en Colombia, habló en A Lo Que Vinimos sobre lo que viene para esta temporada.

Claudia, ya son nueve temporadas de Masterchef, ¿feliz de seguir en la cocina más famosa del mundo?

¡Por supuesto! Cómo no va a ser chévere seguir. Esta es mi casa, mi familia, mi formato, el lugar en donde vivo más veces del año. La verdad es que estoy muy contenta de regresar a esta cocina.

Qué lindo es poder regalarle a los colombianos un motivo de alegría, de felicidad. Qué delicia antojarlos de comer y aprender a cocinar bien y estar en familia. Para mí siempre es un honor estar en Masterchef.

Claudia, llegó otra mujer al combo, ¿qué tal ha sido la experiencia?

Yo no me había dado cuenta que me hacía falta estar con una mujer hasta que me dijeron que venía Adria.

Ha sido maravilloso tenerla en esta nueva familia y por supuesto para nosotros es un placer. Qué lindo compartir con gente que viene de otro lugar gente tan querida, tan amable y tan llena de picante.

Además porque viene con una sazón increíble y estoy hablando a nivel de crítica, es bomba tenerla.

El elenco de las celebridades de este año está muy bueno, ¿cómo es compartir con tantas estrellas y que tanto los alcanzas a conocer, Claudia?

Conocemos sus personajes, conocemos que son famosos por su deporte, por su comedia, por su actuación, pero no los conocemos a nivel humano como tal y eso para mí es de las cosas más bonitas de MasterChef; verlos en estado de vulnerabilidad y este es el lugar para hacerlo y verlos a ellos, que son tan top, tan celebrities, de verdad mostrar ese lado tan bonito.

Sin duda MasterChef es un premio para todos los televidentes y es ese programa que une a la familia.

Casi que marca registrada, es el formato de la televisión colombiana que más une a las familias en las noches y eso pasa por el Canal RCN porque Masterchef es ver un programa a aprender de cocina y a antojarse.

No faltan los que apenas se acuestan a poner RCN empieza MasterChef se miran entre ellos y empiezan a planear quién trae algo de comer, porque no hay cosa más rica que ver televisión y comer.