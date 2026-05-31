Alejandro Estrada reveló qué pasó en el hotel con Yuli Ruiz tras ganar la final

Alejandro Estrada rompió el silencio sobre los rumores que surgieron después de ganar La Casa de los famosos Colombia. El actor confirmó que sí se encontró con Yuli Ruiz en el hotel donde se hospedaron los exparticipantes tras la final, pero aclaró que no ocurrió nada más entre ellos.

Las especulaciones crecieron durante las últimas horas en redes sociales, donde varios seguidores aseguraban que ambos habrían pasado la noche juntos después de la celebración del reality.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

La polémica comenzó tras la difusión de varios videos publicados por exintegrantes del programa. Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por Alexa Torrex, quien durante un encuentro con los participantes lanzó comentarios que muchos interpretaron como una indirecta hacia Alejandro Estrada.

En medio de la conversación, Alexa aseguró estar molesta con el actor por supuestamente haber ido a ver a Yuli Ruiz después de la gala final.

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La situación llevó a Estrada a responder públicamente y explicar lo ocurrido.

Con Yuli, la verdad es que sí nos encontramos porque después de la final llegamos todos al mismo hotel. Sí compartimos y hay una foto con ella al lado mío, pero eso fue todo, afirmó el ganador del reality.

Con estas declaraciones, el actor buscó poner fin a las versiones que apuntaban a una posible reconciliación o acercamiento sentimental con la creadora de contenido.

¿Por qué surgieron los rumores en redes sociales?

Las especulaciones tomaron fuerza luego de que Yuli Ruiz compartiera contenido en sus redes sociales junto a su amiga Manuela Gómez.

En una de las publicaciones, la influencer aseguró que estaba trasnochada, pero que había tenido una buena noche, comentario que algunos usuarios relacionaron de inmediato con Alejandro Estrada.

A partir de ese momento comenzaron las teorías en redes sociales, donde cientos de seguidores intentaron conectar las publicaciones de ambos para construir una posible historia romántica.

¿Qué se sabe de la relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Durante la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizaron uno de los acercamientos más comentados por los seguidores del reality.

Aunque compartieron momentos que despertaron interés entre los fanáticos, la relación nunca llegó a consolidarse fuera del programa.

Ahora, tras la victoria de Estrada en la competencia, ambos vuelven a estar en el centro de la conversación digital. Sin embargo, las declaraciones del actor buscan cerrar el debate y dejar claro que el encuentro en el hotel no pasó de una reunión casual entre exparticipantes.