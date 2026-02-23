Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

Los jugadores que continúan dentro de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su impacto ante la más reciente eliminación que despidió a Nicolás Arrieta para siempre del juego, pues varios expresaron sus dudas con respecto a lo que el público se encuentra observando del juego.

Su salida del reality más exitoso del país ya es tema de conversación en redes sociales por lo que el mismo hombre tomó un teléfono móvil para sincerarse y hablar por primera vez después de abandonar las instalaciones del lugar.

¿Cómo fue la eliminación de Nicolás Arrieta?

La más reciente jornada de eliminación ha dejado gran malestar entre varios participantes y miles de colombianos, quienes expresaron su nostalgia al presenciar la salida del influencer. No obstante, horas antes de la determinación, los momentos previos a la decisión final fueron tensionantes ya que los siete famosos en riesgo de salir de la competencia manifestaron sus dudas ante los resultados que se avecinaban.

Pese a todo pronóstico, para los participantes, Colombia decidió por medio de las votaciones. Fue así como los participantes que se salvaron de salir del juego fueron Alexa Torres con una votación del 26,72%, Karola con 18,71%, Alejandro Estrada con el 16,46%, Yuli Ruiz con el 13,48%, Valentino Lázaro con el 8,88% y Tebi con el 8,03%.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta al salir?

El interés por conocer la opinión del creador de contenido ha crecido en redes sociales, pues Arrieta apareció en las horas más recientes para agradecer a sus más fieles fanáticos por la oportunidad de participar en el formato. Así mismo, exaltó que su vida “cambió por completo” tras haber ingresado a la casa más famosa del país.

“No tengo acceso al celular, pero les quiero enviar un saludito, de verdad muchas gracias por todo el apoyo. Me voy muy contento, que cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres y la persona que soy. Cambié mi vida por completo y que genial, me siento muy contento la verdad”, manifestó.

Finalmente, Arrieta tuvo la oportunidad de recibir un premio por parte de Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes le dieron el reconocimiento por ser el jugador más divertido y chistoso de la competencia.