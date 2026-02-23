Melissa Gate se fue de frente contra participante de la Casa de los Famosos antes de su ingreso: "quiero golpearlo pero..."

Tras semanas de especulaciones y un pedido constante en redes sociales, "El Jefe" ha confirmado oficialmente el regreso de Melissa Gate a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. La creadora de contenido paisa, quien se consolidó como la figura más disruptiva y comentada de la edición 2025, vuelve al formato que la catapultó a la fama, prometiendo sacudir los cimientos de la convivencia actual.

A diferencia de su participación anterior, donde compitió durante 135 días y alcanzó la gran final —quedando en segundo lugar frente a Andrés Altafulla—, el ingreso de Melissa en este 2026 no será como una concursante convencional, sino como una invitada especial.

RELACIONADO Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

Desde que se anunció su retorno el pasado 19 de febrero, las redes sociales han estallado. Melissa Gate no es una figura que genere indiferencia; su paso por la segunda temporada estuvo marcado por enfrentamientos directos, un humor ácido y una honestidad brutal, algo que puede dar de qué hablar con los demás participantes de la casa.

Melissa Gate arremetió de manera certera contra participante de LCDLF 2026

Ahora bien, ad portas de su ingreso a la Casa de los Famosos 2026, Melissa Gate no se ha guardado nada y ha criticado a varios participantes de esta temporada.

Este fue el caso de Juanse, quien fue blanco de la creadora de contenido al asegurar que "no lo soporta", por sus actitudes.

"El Therian, me da cringe. Yo lo escuchó a él y quiero golpearlo pero no puedo hacerlo porque el código penal me lo impide", dijo Melissa en el programa Que hay pa dañar.

Además, la finalista de la segunda temporada aseguró que Juanse junto a Valentino son unos "falsos".

Siga todos los detalles de la Casa de los Famosos 2026 a través de la App del Canal RCN donde los puede ver 24/7. Además, se puede conectar con las galas desde las 8:00 de la noche.