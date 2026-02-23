La foto de Lina Tejeiro junto al que sería su nuevo novio y encendió las redes

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a convertirse en tendencia este fin de semana tras compartir un álbum fotográfico en su cuenta oficial de Instagram. Lo que parecía una publicación más de su cotidianidad terminó desatando una ola de comentarios y especulaciones, especialmente por la imagen final del carrusel, donde aparece abrazada de manera muy cercana con un hombre cuya identidad no es clara.

La fotografía, que rápidamente se viralizó, muestra a la actriz sonriente y en actitud cómplice junto a un acompañante del que apenas se alcanza a ver una parte del rostro. Ese detalle fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si la también empresaria estaría iniciando una nueva relación sentimental.

RELACIONADO Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

Una imagen que desató rumores

En la instantánea, Tejeiro aparece abrazando con evidente cariño a este hombre, en un ambiente que transmite cercanía e intimidad. Aunque el encuadre evita revelar por completo la identidad del acompañante, la expresión corporal de ambos deja ver una conexión especial.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Sus seguidores, atentos a cada detalle, comenzaron a lanzar hipótesis sobre quién podría ser el misterioso hombre. Algunos hablaron de un posible nuevo romance, mientras otros prefirieron tomar la imagen con cautela y esperar alguna confirmación oficial.

La actriz, quien ha sido abierta en el pasado sobre distintos aspectos de su vida personal, no ofreció mayores explicaciones en la descripción de la publicación. Sin embargo, el solo hecho de compartir la fotografía bastó para que las redes sociales se encendieran.

Detalles que aumentaron la expectativa

El revuelo no se limitó únicamente a la imagen del abrazo. En el mismo álbum, Tejeiro dejó ver que ha recibido flores y otros obsequios, un gesto que muchos interpretaron como señales de un momento especial en su vida sentimental. Estos detalles reforzaron la idea de que podría estar atravesando una nueva etapa en el amor.

Cabe recordar que la actriz ha sido una figura mediática constante, tanto por su trayectoria en la televisión colombiana como por su activa presencia digital. Su participación en MasterChef Celebrity Colombia la mantuvo recientemente en el centro de la conversación pública, lo que hace que cada movimiento en sus redes tenga un impacto inmediato.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una nueva relación. Lo cierto es que Lina Tejeiro logró, una vez más, captar la atención de millones de seguidores con una sola imagen, demostrando el poder que tiene sobre la conversación digital en el país.