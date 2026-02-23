¿IA o fracaso? La drástica advertencia para el comercio minorista que quiera sobrevivir a 2026

La inteligencia artificial (IA) ya está cambiando las reglas del comercio minorista: acelera la personalización, mejora la disponibilidad de inventario, optimiza la logística y eleva la productividad en áreas clave como servicio al cliente y operaciones.

El estudio “IA en el comercio minorista” de KPMG muestra que la tecnología está dejando la fase de prueba para convertirse en una ventaja competitiva tangible, y que el diferencial estará en convertir casos de uso en ejecución diaria, con control y escala.

Más allá del “wow” tecnológico y la novedad, el punto central es comercial: la IA empieza a anticipar intención, reducir fricción en la compra y extender la relación después de la venta, transformando la experiencia en un servicio más continuo y proactivo. En otras palabras, la lealtad se construye menos por campañas y más por relevancia en tiempo real.

“La IA está reescribiendo el retail porque convierte datos y operaciones en experiencias: anticipa intención, reduce fricción, optimiza inventarios y habilita un servicio posventa mucho más proactivo. Pero el diferencial no está en ‘tener IA’, sino en escalarla con gobernanza, datos confiables y talento preparado para operar el cambio”, afirmó Jaime Vásquez - Socio Líder Advisory, KPMG Colombia.

Las estrategias que realizan para capturar el valor

El estudio identifica patrones comunes en implementaciones que sí generan impacto: priorizan la experiencia del cliente como criterio de diseño, integran IA a procesos operativos para acelerar ejecución, y construyen una infraestructura conectada que habilita decisiones en tiempo real. También destaca capacidades como catalogación automatizada para escalar omnicanalidad y la integración de asistentes con inventarios y logística para mejorar disponibilidad y cumplimiento.