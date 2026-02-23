CANAL RCN
¿Qué tan poderoso era ‘El Mencho’? La historia no contada del narco abatido en México

El nombre de ‘El Mencho’ generaba terror en los túneles del narcotráfico mexicano.

febrero 23 de 2026
01:31 p. m.
Lo que comenzó en 2009 como un grupo de mercantes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’; se transformó en una de las estructuras criminales más poderosas del continente: el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oseguera fundó esta organización hace quince años, consolidándola rápidamente como un principal actor del narcotráfico mexicano. Según el gobierno de Estados Unidos, el capo fue una pieza fundamental en el tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo.

‘El Mencho’: principal objetivo de Estados Unidos

La estructura criminal del CJNG no limitó sus operaciones al narcotráfico tradicional. Reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) indican que diversificó significativamente sus fuentes de ingreso mediante actividades como la extorsión, el robo de combustible (conocido localmente como ‘huachicoleo’) y el tráfico de personas. Esto le otorgó una capacidad financiera jamás vista.

La trayectoria delictiva de ‘El Mencho’ experimentó una escalada significativa a lo largo de las décadas. Desde arrestos por delitos menores durante los años 80, ascendió hasta encabezar en 2020 la lista de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.

La millonaria suma por su captura

Para diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Esta cifra equiparaba su nivel de prioridad con el de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, otra de las organizaciones criminales más poderosas de México.

El ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación coincidió con un período de reconfiguración del crimen organizado, caracterizado por la fragmentación de estructuras tradicionales y el surgimiento de nuevas organizaciones con mayor capacidad operativa y territorial.

La identificación de ‘El Mencho’ como uno de los principales responsables del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos situó al CJNG en el centro de las preocupaciones de seguridad binacional entre México y sus vecinos.

