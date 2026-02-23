¡Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia!: fecha, lugar y boletería

El reconocido artista británico Robbie Williams confirmó este lunes 23 de febrero su esperada gira por Latinoamérica y la noticia tuvo un eco especial en Colombia. Por primera vez en su carrera, el cantautor incluirá a Bogotá dentro de su recorrido internacional, un anuncio que desató la euforia inmediata de sus seguidores en el país.

La presentación está programada para el 20 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana. El espectáculo promete reunir a miles de fanáticos que durante años han esperado la oportunidad de verlo en vivo sin necesidad de viajar al exterior.

RELACIONADO La foto de Lina Tejeiro junto al que sería su nuevo novio y encendió las redes

La confirmación de la fecha representa un hito tanto para el artista como para la industria del entretenimiento en Colombia, que continúa consolidándose como destino clave en las grandes giras internacionales.

Una deuda pendiente con el público colombiano

Aunque Robbie Williams ha recorrido los principales escenarios de Europa, Norteamérica y otras regiones del mundo, Colombia permanecía como una asignatura pendiente en su trayectoria. Su llegada a Bogotá marca un momento histórico para sus seguidores locales, quienes durante años manifestaron en redes sociales su deseo de verlo actuar en el país.

El intérprete de éxitos como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ” es reconocido por su potente puesta en escena y su conexión directa con el público. Sus conciertos suelen combinar espectáculo visual, interacción constante y un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, tanto en su etapa como solista como en sus inicios con Take That.

La expectativa es alta y se prevé que el show en Bogotá forme parte de una producción de gran formato, acorde con los estándares internacionales que caracterizan sus giras.

Detalles de boletería y logística: concierto Robbie Williams

La venta de entradas estará a cargo de Tuboleta, empresa encargada de la distribución oficial de la boletería para el evento. En los próximos días se darán a conocer los precios, localidades y fechas de preventa, información que los fanáticos esperan con especial atención.

El Movistar Arena, con capacidad para albergar a miles de espectadores, será el epicentro de una noche que promete quedar en la memoria colectiva de los asistentes. La confirmación del concierto no solo fortalece la agenda cultural de 2026 en Colombia, sino que también ratifica el atractivo del país para artistas de talla mundial.

RELACIONADO Nicolás Arrieta dejó sorpresivo nominado tras su eliminación de la Casa de los Famosos 2026

Con esta decisión, Robbie Williams salda una deuda histórica con el público colombiano y abre un nuevo capítulo en su relación con Latinoamérica. La cuenta regresiva ya comenzó y la capital se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes del pop británico.