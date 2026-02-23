¿Qué se sabe sobre el particular incidente entre un helicóptero del Ejército y un avión en El Dorado?

Crece la polémica por el incidente de un helicóptero del Ejército que casi choca con un avión de Latam. El hecho se presentó en la tarde del viernes 20 de febrero en Bogotá.

El avión comercial tuvo que cancelar su despegue de una pista del aeropuerto El Dorado. Trabajadores del sector aseguran que los controladores están operando por encima de sus capacidades.

¿Helicóptero obstaculizó al avión?

De acuerdo con lo revelado por La FM, el helicóptero FAC4021 cruzó por la pista sur, pero se topó con el avión LA4278, el cual tenía como destino llegar a San Andrés, un vuelo relativamente corto.

La Fuerza Aeroespacial informó que, después de lo ocurrido, se puso en contacto con la Aeronáutica Civil en pro de iniciar las investigaciones. Con respecto al helicóptero, precisó que acató las instrucciones impartidas por el control de tránsito aéreo.

Paralelamente, los pasajeros y tripulantes del avión fueron evacuados a modo de prevención. El balance concluyó en que no hubo lesionados ni complicaciones de algún tipo.

¿Quién autorizó a las aeronaves?

Durante la mañana de este lunes 23 de febrero, La FM reveló en primicia el audio con la torre de control dando la autorización para el despegue del helicóptero. De igual forma, el piloto del avión expresó su molestia al percatarse de la situación.

Lo que hasta el momento se tiene como pruebas, son las grabaciones y evidencias técnicas. Se espera que se pueda dar con la raíz de esta anomalía, la cual pudo haber sido un fallo en la logística.

“Ante la presencia del helicóptero la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”, sostuvo el presidente de Sintratac, Daniel Gallo.

Los trabajadores del sector aseguran que los controladores aéreos están trabajando a máxima capacidad y que existe una falta de personal.