¿Amigas o rivales? Paola Rey estalla tras decisión de Dominica Duque

El capítulo 51 de MasterChef Celebrity estuvo lleno de sorpresas y tensiones, marcando un nuevo punto en la competencia.

En un giro inesperado, Dominica Duque, tras ganar un reto complicado, fue la primera en ceder su delantal negro a otro concursante, eligiendo a la actriz Paola Rey como la nueva portadora de esta prenda que simboliza el riesgo de eliminación.

Dominica Duque Gana el Reto y Cede el Delantal Negro a Paola Rey

Dominica Duque, quien se enfrentó a uno de los postres más complicados en la historia del programa, un croquembouche, junto con su compañero Alejandro Estrada, logró impresionar a los jueces con su preparación.

Su victoria le otorgó el preciado pin de inmunidad, pero también le impuso la difícil tarea de pasar su delantal negro a otro participante. Tras una deliberación y bajo el consejo del jurado, Dominica decidió ceder su delantal negro a Paola Rey, justificando su elección con la confianza de que Paola podría quitárselo fácilmente.

Paola Rey Muestra su Descontento al Recibir el Delantal Negro

La reacción de Paola Rey al recibir el delantal negro fue clara. Aunque permaneció en silencio al portar la prenda, su expresión facial dejó entrever su disgusto, un sentimiento que no pasó desapercibido para sus compañeros. La actriz, visiblemente afectada, confesó más tarde que se sentía agotada por los constantes desafíos de eliminación a los que había sido sometida en las últimas semanas, expresando su frustración con un suspiro y palabras que revelaban su cansancio: "Vengo de eliminación en eliminación... No he parado, si quieren que me vaya, me voy".

Este episodio dejó en evidencia la presión creciente entre los participantes y la tensión que se vive dentro de la competencia, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de los concursantes. MasterChef Celebrity continúa sorprendiendo a su audiencia, consolidándose como uno de los programas más emocionantes de la televisión.