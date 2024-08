"Si quieren que me vaya, me voy", Paola Rey en MasterChef Celebrity

El capítulo 51 de MasterChef Celebrity estuvo lleno de sorpresas y emociones, marcando el comienzo de una nueva fase en la competencia. Este episodio será recordado por un momento único en la historia del programa: el primer delantal negro fue cedido por un participante a otro tras ganar un reto.

Dominica Duque le puso el delantal negro a Paola Rey

Todo comenzó cuando Dominica Duque, quien había obtenido el temido delantal negro en un ciclo anterior, decidió arriesgarse con la preparación de un croquembouche, un postre extremadamente complicado, junto a su compañero Alejandro Estrada. Este reto, que se llevó a cabo el miércoles 14 de agosto, no solo le permitió impresionar a los chefs con su destreza culinaria, sino que también le otorgó el tan codiciado pin de inmunidad.

Sin embargo, este logro vino acompañado de un giro inesperado. Claudia Bahamón, la presentadora del programa, anunció que Dominica tendría que ceder su delantal negro a otro participante, señalando que "ha sido uno de los que más dolor me ha causado". Tras un breve momento de reflexión y siguiendo el consejo del jurado, Dominica decidió entregárselo a la actriz Paola Rey, confiando en que ella sería capaz de quitárselo pronto: "yo sé que se lo puede quitar muy fácil", afirmó.

Así reaccionó Paola Rey al delantal negro

La reacción de Paola Rey al recibir el delantal negro no pasó desapercibida. Aunque se mantuvo en silencio, su expresión facial mostró su descontento, lo que no tardó en ser notado por sus compañeros. Comentarios como “la cara que hizo Paola es como que no le gustó mucho” comenzaron a circular en la cocina, indicando que la paz y el amor entre los participantes podría estar en peligro.

Al final del episodio, Paola, visiblemente afectada, confesó entre sollozos que llevaba varias semanas enfrentando retos de eliminación, lo que la tenía emocionalmente agotada. "Vengo de eliminación en eliminación, entonces como que… (suspiro) No he parado, si quieren que me vaya, me voy", expresó, reflejando la presión a la que se enfrentan las celebridades en cada episodio de MasterChef.

Este capítulo dejó claro que la competencia está más intensa que nunca, y que cada decisión puede tener un impacto significativo en el estado emocional de los participantes. ¡No te pierdas los próximos episodios para descubrir cómo se desarrollará esta intensa temporada!