¡Confirmados! Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia

El Canal RCN ya hizo oficial el anuncio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 que contará con un selecto grupo de famosos, quienes decidieron aceptar el reto de enfrentarse en la cocina más exigente del mundo.

Por esto, el famoso programa ya reveló los nombres de las celebridades que participarán para esta temporada, pues contará con una selecta cúpula entre actores, influencers, modelos, presentadores, entre otros, quienes dejarán sus oficios tradicionales para usar el delantal y convertirse en el nuevo MasterChef de la temporada.

Participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026

La nómina de cocineros seleccionados para esta nueva temporada fue revelada en las horas más recientes, por medio de las redes sociales oficiales de la competencia. Dentro del amplio grupo de destacan algunos nombres como: Lina Tejeiro, Emiro Navarro, Iván Marín, Julieta Piñeres, Sebastián Vega, Pautips, Sebastián Villalobos, Diana Mina, Gustavo Barnate, Tuto Patiño, Angélica Blandón, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Milena López, Luciano D'Alessandro, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Virginia Lizcano, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Robert Farah, Víctor Tarazona, Verónica Orozco y Emmanuel Restrepo.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que todos los famosos se tomaron las redes sociales para consolidar sus teams oficiales e interactuar con sus más fieles fanáticos.

Así mismo, esta temporada contará con la participación de los tres emblemáticos chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén.

¿Quién fue el último ganador de MasterChef Celebrity?

La temporada que celebró el décimo aniversario tuvo como ganadora a la famosa presentadora Violeta Bergonzi, quien protagonizó una final de infarto en compañía de otras famosas como Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

¿Quiénes han ganado MasterChef Celebrity Colombia?

Piter Albeiro se convirtió en el primer participante en obtener el triunfo en este importante formato gastronómico. Seguido del comediante y empresario se encuentra la cantante Adriana Lucía, Carla Giraldo, Ramiro Meneses, Carolina Acevedo y Paola Rey.