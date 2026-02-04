Condenan a más de 27 años de cárcel al primo de la niña Sarita Vargas por su desaparición en Sogamoso

El responsable de la desaparición de Sarita Michel Vargas Vega, la menor de 11 años que fue hallada sin vida en una arenera de Sogamoso, deberá cumplir una condena de 27 años y siete meses de prisión.

RELACIONADO Análisis de los restos hallados en Sogamoso sí corresponden a la niña Sarita Michel Vargas

La condena fie ratificada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que en segunda instancia fijó la sentencia emitida tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La decisión judicial pone fin a una de las etapas del proceso penal por el delito de desaparición forzada agravada, conducta que el hoy condenado aceptó en febrero de 2025.

Sin embargo, el caso continúa abierto, puesto que en su contra avanza un proceso adicional por feminicidio agravado, cargo que fue imputado por la Fiscalía y que el acusado no aceptó.

RELACIONADO Primo de Sarita Vargas reconoció que acabó con la vida de la niña en Sogamoso

Ratifican condena al primo de Sarita Vargas por la desaparición de la menor

Los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de diciembre de 2024, cuando la menor salió de su vivienda en Sogamoso luego de una discusión familiar.

Desde ese momento, su familia perdió todo rastro de ella y se activaron los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad.

La investigación permitió establecer que, horas después de haber salido de su casa, la niña se encontró con un familiar en un sector conocido como Vanegas.

Según el material probatorio, el hombre la trasladó en una motocicleta hasta la vereda El Ciral, una zona rural del municipio. Ese fue el último lugar donde se tuvo certeza de que la menor estuvo con vida.

El primo de Sarita Michel Vargas negaba haber visto a la menor

Durante los días posteriores a la desaparición, el hombre fue requerido por los investigadores que adelantaban la búsqueda.

Sin embargo, negó haber visto o tenido contacto con la niña, una versión que más tarde fue desvirtuada por los elementos recopilados por la Fiscalía, entre ellos testimonios y otros indicios clave.

En enero de 2025, el cuerpo de Sarita Michel fue hallado en una zona boscosa cercana al lugar donde había sido llevada.

Con base en las pruebas recolectadas, la Fiscalía imputó al hombre el delito de desaparición forzada agravada. Meses después, este aceptó su responsabilidad, lo que derivó en una condena en primera instancia que ahora fue ratificada por el Tribunal.

Paralelamente, el ente acusador avanzó en la imputación por feminicidio agravado, una investigación que sigue su curso judicial y que podría derivar en una nueva condena, esta vez por la muerte de la menor. De prosperar, el caso podría enfrentar una pena aún mayor.