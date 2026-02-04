Precios de la tecno-mecánica para carros en 2026: las nuevas tarifas en Colombia

Los propietarios de vehículos en Colombia deben estar atentos para cumplir con uno de los trámites obligatorios del calendario automotriz.

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos precios de la revisión técnico-mecánica, los cuales presentan un incremento promedio del 6 % en comparación con el año anterior.

Este ajuste, que impacta a vehículos particulares, públicos, eléctricos y pesados, se calcula con base en la Unidad de Valor Base (UVB), establecida para este periodo en $12.110.

La inspección, que evalúa componentes vitales como el sistema de frenos, la suspensión, la dirección y las emisiones contaminantes, solo puede certificarse en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizados.

Portar este documento al día no solo es una obligación legal para evitar multas de tránsito, sino una medida de seguridad vial diseñada para reducir la accidentalidad por fallas técnicas y mitigar el impacto ambiental en las vías del país.

Precios de la tecno-mecánica 2026 para carros particulares y eléctricos

El costo de la revisión varía según la antigüedad del modelo y el tipo de combustible que utiliza.

Para los carros livianos particulares, los rangos de precios oscilan entre los $317.428 y los $368.853.

Es importante notar que los vehículos con más de 17 años de antigüedad o aquellos situados en el rango de 8 a 16 años suelen ubicarse en el tope de la tarifa debido a la complejidad de las pruebas requeridas.

Por su parte, los propietarios de vehículos eléctricos continúan disfrutando de incentivos económicos en los trámites legales. Para esta categoría, los precios son notablemente más bajos, fluctuando entre los $240.301 y los $276.508.

Este beneficio busca fomentar la transición hacia la movilidad sostenible en el territorio nacional. Cabe recordar que, para carros particulares nuevos, la primera revisión debe realizarse al cumplir el quinto año desde la fecha de su matrícula.

Para este 2026, los aumentos promedio quedaron así:

Motos: 6 %

Vehículos livianos: 5,8 %

Vehículos eléctricos: 6,2 %

Vehículos pesados: 5,4 %

Precio para carros livianos particulares en 2026

0 a 2 años: $317.428 – $368.153

3 a 7 años: $317.728 – $368.453

8 a 16 años: $318.128 – $368.853

17 años o más: $317.728 – $368.453

Precio de la tecno-mecánica para carros eléctricos particulares

0 a 2 años: $240.301 – $275.808

3 a 7 años: $240.601 – $276.108

8 a 16 años: $241.001 – $276.508

17 años o más: $240.601 – $276.108

Precio para carros livianos de servicio público

0 a 2 años: $316.828 – $367.553

3 a 7 años: $317.128 – $367.853

8 a 16 años: $317.428 – $368.153

17 años o más: $317.128 – $367.853

Precio para carros eléctricos de servicio público en 2026

0 a 2 años: $239.701 – $275.208

3 a 7 años: $240.001 – $275.508

8 a 16 años: $240.301 – $275.808

17 años o más: $240.001 – $275.508

Precio de la tecno-mecánica para vehículos pesados particulares

0 a 2 años: $476.601 – $562.200

3 a 7 años: $476.901 – $562.500

8 a 16 años: $477.201 – $562.800

17 años o más: $476.901 – $562.500

Precios para vehículos pesados de servicio público

0 a 2 años: $476.201 – $561.800

3 a 7 años: $476.401 – $562.000

8 a 16 años: $476.601 – $562.200

17 años o más: $476.401 – $562.000

El precio final incluye rubros obligatorios como el IVA del 19 %, el registro ante el RUNT, el costo del sistema de control SICOV-INDRA, el recaudo bancario y un aporte destinado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Para evitar estafas y sanciones, las autoridades recomiendan verificar siempre la vigencia del certificado en la plataforma oficial del RUNT tras finalizar el proceso en un centro autorizado.