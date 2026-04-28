Película sobre Michael Jackson se convierte en la biografía más taquillera de la historia

El mundo entero se encuentra conmocionado ante el más reciente estreno de la película biográfica de Michael Jackson que, bajo la dirección del cineasta Antoine Fuqua, ya ha logrado recaudar más de doscientos millones de dólares a nivel global tras su estreno el pasado miércoles.

Este logro se da al superar el recaudo de otras películas biográficas exitosas como lo fueron ‘Bohemian Rhapsody’, la historia sobre la vida de Freddie Mercury, y ‘Oppenheimer’ en 2024.

¿Cuál es la trama de la nueva biografía de Michael Jackson?

El filme, que dura un poco más de dos horas, retrata la vida del rey del pop desde sus inicios siendo un pequeño hasta los últimos días de su vida. Pese al amplio recorrido que se realiza por la vida del artista, millones de fanáticos se encuentran esperando la secuela de la producción ya que esta finalizó sobre su historia en los ochentas.

En el largometraje se hace énfasis en los inicios musicales de Michael junto a sus hermanos, la dureza por parte de su padre al obligarlos constantemente a ensayar sus presentaciones, el despegue de su carrera como banda y como solista, su amor por los animales y su interés por mejorar constantemente su apariencia física.

El estreno de esta producción se ha convertido en una de las biopics musicales más populares de todo Hollywood ya que cuenta con el protagónico de Jaafar Jackson, sobrino real del artista, y el respaldo financiero de herederos del artista.

Según el director de la película, en declaraciones para medios internacionales, el proceso de grabación del filme representó serios desafíos técnicos ya que varias de las escenas filmadas tuvieron que suprimirse del producto final al encontrarse con distintas cláusulas en las que se prohibió abordar distintos temas como las acusaciones que enfrentó Jackson por presunto abuso infantil.

La película tuvo que ser reeditada al tener que implementar otras escenas, lo que habría representado un retraso significativo para la entrega del producto final.

Críticas a la película de Michael Jackson

La nueva biografía sobre la vida del artista ya ha generado millones de reacciones por todo el mundo en las que las opiniones se encuentran divididas entre los críticos del séptimo arte.

Pese a que algunos consideran que la historia habla a través de los óptimos resultados que ha logrado por su masiva audiencia, hay otros que afirman que dicho producto muestra una realidad ficticia a lo que realmente ocurrió con la vida del rey del pop.

A la ola de críticas también se ha sumado la voz de Paris Jackson, hija del cantante, quien tomó sus redes sociales para manifestar que los borradores que presentó a modo de sugerencia para replantear el guion no fueron tenidos en cuenta.

“La película se adapta a una sección muy específica del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía y que son felices. Es Hollywood, la tierra es de fantasía y no es real, pero se vende como real y un montón de azúcar recubierto. La narrativa está siendo controlada y hay mucha inexactitud (...) hay muchas mentiras”, explicó.