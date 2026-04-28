Ryan Castro y Andy Rivera se reencontraron tras declaraciones de Lina Tejeiro

El encuentro entre Ryan Castro y Andy Rivera se hizo tendencia en redes tras el concierto del cantante en Medellín, donde el artista invitó al escenario al hijo de Jhonny. El momento desató comentarios sobre si hubo respeto a los “códigos” por la relación pasada entre el cantante y Lina Tejeiro.

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El show se realizó el 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot, con lleno total y miles de asistentes.

¿Qué pasó entre Ryan Castro y Andy Rivera en Medellín?

Durante su presentación, Ryan Castro sorprendió al público al compartir tarima con Andy Rivera. El gesto fue bien recibido por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los videos muestran un ambiente de camaradería entre ambos artistas, lo que generó una ola de comentarios positivos. Usuarios destacaron la actitud de Castro, señalando que priorizó la amistad y el respeto.



Expresiones como “respeta los códigos” y “es de los finos” se replicaron en plataformas digitales, donde el momento fue interpretado como una muestra de lealtad en la escena urbana.

El concierto, que agotó boletería en minutos, fue uno de los eventos musicales más concurridos en Medellín con un despliegue logístico especial para garantizar seguridad y movilidad.

¿Qué tiene que ver Lina Tejeiro en la polémica?

La discusión en redes también se conecta con declaraciones recientes de Lina Tejeiro, quien mencionó a Ryan Castro como su “crush” en un pódcast.

De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo. Muy, muy guapo, y lo digo con todo el respeto del mundo. Ryan Castro, mencionó Tejeiro.

Tras ese comentario, el artista respondió de forma distante, evitando profundizar en el tema. Su reacción fue interpretada por algunos seguidores como una señal de respeto hacia Andy Rivera, quien mantuvo una relación con la actriz durante varios años.

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La coincidencia entre ambos hechos, la respuesta de Ryan Castro y el encuentro en Medellín alimentó la conversación digital sobre códigos de amistad dentro del entretenimiento.

Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. La verdad yo no me metí mucho en ese mundo, pero obviamente lo vi porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso. Ese es el pensamiento de ella, ella ahí ya verá, respondió Ryan.

El momento entre Ryan Castro y Andy Rivera sigue generando debate en redes, donde los seguidores analizan cada gesto y refuerzan la narrativa de respeto entre artistas en la música urbana.