¡Revolucionario! Yuli Ruiz volvió para generar caos y enviar mensajes del exterior en La Casa

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 vivieron, en las horas más recientes, uno de los congelados más revolucionarios y contundentes de la competencia ya que la presencia de Yuli Ruiz incomodó a más de uno.

La mujer no solo llegó para dar a conocer su perspectiva externa del juego, sino que también para lanzar contundentes mensajes en contra de algunos de sus más fieles rivales durante su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz al volver a La Casa de los Famosos?

La más reciente gala se convirtió en la oportunidad para que la modelo antioqueña pudiera volver al programa y hablar con sus excompañeros. Su primer comentario fue hacia Juanda Caribe a quien le recalcó que no todo es como lo observa ya que le recordó que tiene una familia en el mundo exterior.

Pese a que ‘Campanita’ lo elogió, a Mariana Zapata le dedicó unas contundentes palabras ya que no solo criticó sus comportamientos, sino que también le manifestó su repudio por una conducta matutina.

Mariana, te ganaste el premio perfecto (...) la más buscona. Cada vez que tengas lagañas para eso hay agua, no se las limpie con saliva mañanera que eso se ve mal en televisión.

Por otro lado, a Beba le dio a conocer que era la persona más “desleal, faltona y conveniente” por lo que le manifestó que su trabajo dentro de la competencia estaba siendo peor que al inicio.

Otras de sus críticas fueron dirigidas hacia el vínculo entre Alexa y Tebi Bernal, pues a la mujer le explicó que debía tener “dignidad”. Por su parte, Tebi recibió contundentes críticas ya que la famosa le expresó que no debía “jugar con las mujeres ni utilizarlas”.

¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Alejandro Estrada?

Finalmente, sus palabras fueron dirigidas hacia Alejandro Estrada ya que la mujer le expresó que, pese a que Colombia se enamoró de su relación, logró quedarse únicamente con los mejores momentos de lo que vivieron en el reality.

Su mensaje de despedida fue trascendental ya que manifestó que no podían creer en lo que el público les grita desde el exterior, pues recalcó que una de las estrategias en dicho punto de la competencia es confundirlos a todos.