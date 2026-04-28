Tome nota: habrá cortes de agua por más de 30 horas en varias localidades de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes de agua en Bogotá que afectarán a miles de usuarios en las localidades de Kennedy, Engativá y un sector de Usaquén.

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La suspensión del servicio iniciará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 2:00 p. m. y se extenderá durante 34 horas continuas, debido a la instalación de una válvula antisísmica de 1,5 metros de diámetro en el tanque de Santa Ana, en Usaquén.

Este punto es uno de los principales centros de distribución del agua proveniente del Sistema Chingaza, lo que explica el alcance del corte.

¿Por qué habrá cortes de agua en Bogotá el 29 de abril?

El corte de agua responde a trabajos de actualización del sistema de protección sísmica en los túneles que transportan agua tratada desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner hacia Bogotá. Estas obras requieren ajustes operativos en la red, lo que hace necesario suspender temporalmente el suministro en amplias zonas.

El cronograma oficial indica que el servicio comenzará a restablecerse en la madrugada y durante la mañana del viernes 1 de mayo. La entidad también advirtió que, tras la reactivación, podrían presentarse cambios temporales en el color del agua, sin que esto represente riesgos para la salud ni afecte su potabilidad.

¿Qué zonas de Bogotá tendrán corte de agua?

En Usaquén, la suspensión impactará sectores de los Cerros Nororientales, entre la Diagonal 108 y la calle 193, y desde la carrera 7 hasta la carrera 5 Este, incluyendo más de 20 barrios.

En Engativá, el corte abarcará zonas entre la calle 24 y el Humedal Juan Amarillo, así como entre la calle 26 y el Canal Salitre. También incluye áreas cercanas a la Avenida Ciudad de Cali, el río Bogotá y sectores atendidos por Aguas de la Sabana en Cota. Entre los barrios afectados están Álamos, Garcés Navas, Bochica, Normandía, Villas de Granada y Ciudadela Colsubsidio, entre muchos otros.

Por su parte, en Kennedy la suspensión cubrirá amplios sectores entre la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali entre el río Tunjuelo y el canal río Fucha. Además, desde la Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur) y el canal rio Fucha.

Cortes de agua por mantenimiento preventivo

Además de estos cierres por la instalación de válvula, el Acueducto también advirtió por cortes de 24 horas por mantenimiento preventivo en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Barrios Unidos, aunque con un alcance mucho más limitado.

En Rafael Uribe Uribe, comenzará a las 10:00 a.m. de este miércoles 29 de abril y será en los barrios San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur. En Barrios Unidos será el jueves 30 de abril desde las 10:00 a.m. desde la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80.

La EAAB recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, verificar el cierre de grifos durante el corte y, una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua si presenta alteraciones visuales. Además, estarán disponibles carrotanques a través de la Acualínea 116, priorizando hospitales, hogares geriátricos y comedores comunitarios.