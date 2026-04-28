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La Casa Blanca evalúa propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

El plan contempla que Irán reduzca su control sobre el estrecho y que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes.

EE. UU. decide sobre un paquete de ayuda para Ucrania
Casa Blanca - Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 28 de 2026
08:31 a. m.
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La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

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Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán no han logrado avances, aunque una frágil tregua se mantiene desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus asesores de seguridad para discutir la iniciativa enviada por Teherán a través de Pakistán.

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El plan contempla que Irán reduzca su control sobre el estrecho y que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes, mientras continúan negociaciones más amplias sobre el programa nuclear. La portavoz Karoline Leavitt confirmó que la propuesta está “siendo discutida”.

Tensiones por exigencias y garantías

El canciller iraní Abás Araqchi culpó a las “exigencias excesivas” de Washington por el fracaso de las conversaciones, durante una visita a Rusia en la que recibió el respaldo de Vladimir Putin.

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Teherán insiste en obtener “garantías creíbles” de seguridad, mientras el Parlamento prepara una ley que pondría el estrecho bajo control militar y prohibiría el paso de buques israelíes.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio calificó la propuesta iraní como “mejor de lo esperado”, aunque cuestionó su sinceridad y advirtió que cualquier acuerdo debe impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Trump, por su parte, canceló el viaje de sus enviados, aunque aseguró que la decisión no implica un retorno a las hostilidades.

Impacto económico y crisis humanitaria

El bloqueo ha trastocado la economía mundial: en tiempos normales, una quinta parte del petróleo y gas exportado transita por Ormuz. Pese a las restricciones, un metanero emiratí logró cruzar en abril, según datos de la consultora Kpler.

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En Teherán, la población enfrenta una situación “aterradora”, con escasez de alimentos y recursos básicos, relató un empresario local. La guerra, iniciada el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

Uno de los episodios más dramáticos fue el bombardeo contra una escuela en Minab, cuyo balance se revisó a 155 víctimas, entre ellas 120 niños.

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