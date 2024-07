Periodista español trató de ‘petarda’ a Karol G y menospreció el éxito de la colombiana: furia en las redes

La destacada cantante colombiana Karol G ha marcado un hito sin precedentes en el icónico estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, donde cautivó al público durante cuatro noches consecutivas con su álbum 'Mañana Será Bonito'. A pesar del rotundo éxito de la 'Bichota', no ha estado exenta de críticas, particularmente de un periodista español cuyos comentarios han generado una intensa polémica.

Periodista español se fue en contra del éxito de Karol G en España

Durante una emisión reciente del programa 'En boca de todos' en España, se debatió acaloradamente sobre los conciertos de Karol G. Patricia Cerezo, una de las presentadoras, compartió su experiencia asistiendo al primer concierto de la serie. "Estuve el sábado en el primer concierto de los cuatro. Fue espectacular. La gente estaba entregadísima, todos vestidos de rosa... aunque no soy tan fan, no quise perderme el espectáculo. Definitivamente, valió la pena", comentó Cerezo.

Sin embargo, fue el comentario del periodista Antonio Naranjo lo que realmente hizo eco en las redes sociales. Naranjo comparó a Karol G con legendarias bandas de hard rock como los Rolling Stones, de manera despectiva. "Si esta petarda llena cuatro Bernabéus y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse", expresó Naranjo de forma controvertida. No contento con eso, añadió: "A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas".

El comentario incendiario de periodista español en contra de Karol G

Estas palabras desataron una ola de críticas hacia Naranjo en las plataformas digitales. Los seguidores de Karol G y otros usuarios de las redes sociales rápidamente salieron en defensa de la artista, destacando su talento y éxito indiscutible. Comentarios como "No juzgues si no conoces, ella no deja de ser 'petarda' para gustarle a la gente. Su mensaje de respeto propio y amor propio supera todo", evidencian el apoyo masivo hacia la cantante.

La controversia ha dejado claro que el impacto de Karol G va más allá de la música; también resalta cómo los comentarios despectivos pueden suscitar una poderosa respuesta de apoyo en las redes sociales.