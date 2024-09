¿Posible reintegro en MasterChef Celebrity? Televidentes reaccionan a la propuesta

Para nadie es un secreto que MasterChef Celebrity es uno de los programas más queridos por todos los colombianos, teniendo en cuenta las emociones que produce, lo que ha hecho que día tras día sean más personas que vean la producción del Canal RCN, haciendo que cada uno de los concursantes comiencen a tener un pequeño cariño de todos los seguidores.

Durante las últimas horas, todos los seguidores de MasterChef Celebrity han expresado su opinión por lo acontecido en el reto de salvación, donde Paola Rey fue la gran victoriosa. Sin embargo, esto no fue lo único que ha revolucionado a todos los fans de la producción del Canal RCN, pues una publicación ha generado un sinfín de comentarios entre los fanáticos.

¿Habrá reintegro en MasterChef Celebrity?

La publicación que ha generado todo tipo de reacciones fue la que se conoció en la cuenta oficial de MasterChef Celebrity. En la imagen dada a conocer en Instagram deja abierta la posibilidad de que se pueda presentar un reintegro a la competencia, pues en el post preguntan qué participante le gustaría que volviera a la cocina más importante del mundo.

La idea de la publicación era que todos los seguidores dieran a conocer cuáles de los diez competidores que han salido: Gabriel Murillo, Camilo Sáenz, Bryan Moreno, Andrés Toro, Ricardo Henao, Víctor Mallarino, María Fernanda Yepes, Marcela Gallego, Roberto Cano y Alejandro Estrada, puedan regresar a la competencia.

Sin ninguna duda, todos los seguidores del programa dieron a conocer los nombres de los concursantes que quieren que vuelvan a la competencia, dejando a dos actores como los más queridos entre los colombianos, quienes se encuentran a la expectativa sobre el posible reintegro en MasterChef Celebrity 2024.

¿Los participantes que la gente quiere que vuelvan a MasterChef Celebrity?

Según los comentarios de todos los seguidores, los actores que podrían tener la posibilidad de volver a MasterChef Celebrity es Alejandro Estrada y Roberto Cano, pues así lo dieron a conocer en los comentarios de la publicación de la cuenta oficial del concurso.

"Alejandro salió injustamente"; "Roberto es el único que se lo merece"; "Ricardo Henao o Roberto Cano"; "Alejandro Estrada se lo merece"; "Roberto Cano o Víctor Mallarino"; "A María Fernanda Yepes, por favor se los suplico mucho"; "A Alejo porque la salida de él era para sanción y no eliminación"; "Me gustaría Alejandro y Víctor Mallarino"; "Alejandro, hace demasiada falta y el programa sin él no es lo mismo"; "Roberto Cano se lo merece porque es muy buen cocinero".

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado que haya un posible reintegro en MasterChef Celebrity, razón por la que todos los seguidores deben estar pendientes al programa que se transmite todas las noches por el Canal RCN.