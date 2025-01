🔴EN VIVO🔴Quinto capítulo de La Casa de Los Famosos: día de prueba de salvación

La Casa de Los Famosos Colombia ha mantenido al público al pendiente de cada cosa que sucede. El elenco se ha encargado de que cada capítulo sea menos predecible que el otro.

Este jueves 30 de enero de 2025 se estrenará el quinto episodio del reality en el que los participantes se enfrentarán a la prueba de salvación.

La convivencia en La Casa de Los Famosos sube de nivel

Este jueves 30 de enero de 2025 la convivencia subió de nivel en el reality, sobre todo entre algunos participantes que han dejado claro que no se llevan para nada bien.

Una nueva pelea ocurrió entre Yina Calderón y Melissa Gate, quienes desde el inicio han revelado los problemas que tienen desde antes entrar al programa. En las diferentes discusiones que han tenido se han puesto apodos y dicho frases hirientes que han terminado haciendo mucho más grande del problema.

Este jueves 30 de enero de 2025 volvió a haber una pelea entre las dos participantes en donde se dijeron varias cosas hirientes como "Dios te odio primero porque por eso eres fea", "A mi no me gusta tu cabello" "A ti no te conoce nadie".

Primera prueba de salvación en La Casa de Los Famosos

La prueba de salvación consiste en hacer una torre de dados en la que se completen 15 dados. Cada dado deben ponerlo con palitos para sushi lo que aumentará el grado de dificultad.

Se organizan 3 grupos en los que compiten realizando el ejercicio, en el primer grupo gana Marlon, en el segundo Jery y cuando se enfrentan estos dos, Marlon se lleva el primer lugar. Esto quiere decir que Marlon se enfrentará contra la 'Toxi costeña' en la prueba de salvación.

Marlon vuelve a ganar la prueba, sin embargo, la 'Toxi costeña', seguirá teniendo el liderazgo pero Marlon podrá salvar a alguien de la eliminación. Su decisión se revelará el viernes 31 de enero de 2025.

Marlon está nominado a eliminación por lo que se espera que use su poder de salvación para sacarse a él mismo de la placa y asegurar su lugar una semana más dentro del programa.