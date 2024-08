Nuevo adiós en Masterchef Celebrity Colombia: Así se despidió Marcela Gallego de sus compañeros

La actriz Marcela Gallego ha sido eliminada del popular programa MasterChef Celebrity en el episodio 47, tras obtener el puntaje más bajo en un desafiante reto de eliminación.

El capítulo, que se llevó a cabo en los Llanos Orientales, se centró en la preparación de amasijos, un desafío que marcó el fin de la participación de Gallego en la competencia culinaria.

Desafío de Eliminación y Evaluación Imparcial

En este episodio, los concursantes debían preparar un plato cuyo ingrediente principal era el pan de arroz. Marcela Gallego eligió combinarlo con pescado y una salsa especial. La evaluación del plato estuvo a cargo de los chefs Adrià Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes, junto con las 12 celebridades restantes, juzgaron las creaciones a ciegas para garantizar una evaluación imparcial.

El resultado de esta evaluación fue desalentador para Gallego. Su plato recibió una calificación promedio de 6 puntos, el puntaje más bajo entre los concursantes, lo que la llevó a abandonar el programa. La noticia de su eliminación marcó un final inesperado para su aventura en el mundo de la gastronomía televisiva.

Un Mensaje de Gratitud y Reflexión

Tras su eliminación, Marcela Gallego se dirigió a sus seguidores y a sus hijos con un mensaje cargado de gratitud y reflexión. La actriz, quien siempre había soñado con participar en MasterChef Celebrity, reconoció que su experiencia en el programa le permitió aprender y crecer en el ámbito culinario. Aunque admitió que la cocina no era su pasión principal, expresó satisfacción por haber podido formar parte del show.

Gallego compartió que sus hijos, quienes inicialmente no tenían grandes expectativas sobre su desempeño en el programa, se sorprendieron al ver su participación. "El día que les conté a mis hijos que venía para MasterChef Celebrity se sorprendieron y me expresaron que sería de las primeras en salir porque no me tenían fe. Siento que deben estar orgullosos", comentó la actriz.

En su despedida, Marcela no ocultó su tristeza por dejar la competencia en un momento que consideraba como uno de sus mejores. "Me da mucha tristeza irme, lo di todo", concluyó, dejando una nota agridulce en su salida del programa. Su paso por MasterChef Celebrity ha sido una experiencia valiosa, tanto para ella como para sus seguidores, que la han apoyado a lo largo de su camino en la competencia.