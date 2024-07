Influencer revela que Beéle también fue infiel saliendo con ella, conozca las pruebas

El cantante barranquillero Beéle se encuentra nuevamente en medio de una polémica, esta vez debido a las declaraciones de una mujer trans, Thania, quien confirmó los rumores de una supuesta infidelidad del artista.

Thania afirmó haber mantenido una relación con Beéle mientras él estaba casado, desatando una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales.

En un video, Thania comenzó nerviosa pero decidida a aclarar los rumores que circulaban. "Realmente no gano nada con mentirles, ya que esto es algo un poco delicado y que podría traerme consecuencias en el futuro", explicó. "Sí pasó, sí nos vimos, sí estuvimos, sí nos conocimos", afirmó, dejando en claro que su vínculo con Beéle fue real. Thania también mencionó que cuando conoció al cantante en Estados Unidos, él se presentó como soltero, a pesar de estar casado con Camila Rodríguez, la madre de sus hijos.

El pasado polémico de Beéle

No es la primera vez que Beéle se ve envuelto en rumores de infidelidad. Anteriormente, su relación con la influenciadora Isabella Ladera estuvo en el centro de atención, seguida por especulaciones sobre un romance con la entrenadora española Andrea Palacio. Ahora, con las declaraciones de Thania, la controversia en torno al cantante se ha intensificado aún más.

En su video, Thania sostuvo que había decidido hablar debido a la complejidad del tema y para aclarar su posición. "Al principio no quise decir nada porque vi que el tema era un poquito complicado, por lo mismo, yo no vendría aquí a mentir, ni a crearme una historia falsa cuando yo sé que lo que pasó entre él y yo es real", comentó. Para respaldar sus afirmaciones, Thania mostró pantallazos de conversaciones con Beéle, donde él expresaba que no dejaba de pensar en ella.

Reacciones y Consecuencias

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios y opiniones sobre las revelaciones de Thania. Muchos usuarios expresaron su sorpresa y otros, su decepción hacia Beéle. La confirmación de Thania sobre su relación con el cantante ha generado un debate sobre la fidelidad y la honestidad en las relaciones públicas de los artistas.

El impacto de estas acusaciones podría tener consecuencias significativas para la carrera de Beéle. La transparencia y la integridad son aspectos altamente valorados por el público, y cualquier desliz puede afectar la percepción y el apoyo hacia un artista. Hasta ahora, Beéle no ha emitido una declaración oficial sobre las afirmaciones de Thania, dejando a muchos a la espera de su respuesta.