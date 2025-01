Este sería el primer video de 'Epa Colombia' desde la cárcel tras su condena: "No se lo deseo a nadie"

Salió a la luz un supuesto video de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', desde la cárcel El Buen Pastor, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La influencer, quien fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019, se mostró visiblemente afectada y pidió una nueva oportunidad.

¿Qué dijo 'Epa Colombia' en su video desde la cárcel El Buen Pastor?

En el video, Daneidy Barrera expresó su tristeza y aseguró que está viviendo una situación que no le desea a nadie. "Estoy triste, amigas, y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie", afirmó con la voz entrecortada.

La influencer también reveló que intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con TransMilenio para pagar los daños causados a través de las ganancias de su empresa de queratinas, con el fin de evitar su encarcelamiento.

Yo les dije que yo les pagaba con las queratinas mes a mes, pero que no quería ir a la cárcel, explicó.

La empresaria también aseguró que de ella dependen muchas personas que trabajan en su negocio, por lo que solicitó una segunda oportunidad para seguir generando empleo.

Yo quería cambiar y estaba construyendo para seguir generando empleo, pero no me dieron la oportunidad, lamentó.

¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales tras el video de 'Epa Colombia' en la cárcel?

El video de la influencer se volvió viral en redes sociales, dividiendo opiniones entre los internautas. Algunos usuarios manifestaron que el arrepentimiento debe ser previo a cometer actos delictivos y no después.

Comentarios como "El arrepentimiento es antes de hacer lo malo y no después" se pudieron leer en diversas plataformas digitales.

Por otro lado, hubo quienes consideraron que su condena es excesiva y que se trata de una persecución en su contra.

"Esto no es justicia, esto es una persecución contra ella, libertad para 'Epa Colombia'", expresaron algunos seguidores de la influencer.

El caso de Daneidy Barrera ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, poniendo sobre la mesa el debate sobre la proporcionalidad de las penas y las segundas oportunidades para quienes han cometido errores en el pasado.