Revelan video de 'Epa Colombia' huyendo por los tejados: "No me voy a dejar"

Este jueves 30 de enero, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor para cumplir su condena por los actos vandálicos que protagonizó en 2019 contra una estación de TransMilenio.

Su detención se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia de cinco años y dos meses de prisión en su contra. Sin embargo, en medio de la controversia, un video del 2020 resurgió en redes sociales, causando revuelo entre los usuarios.

En el material audiovisual, grabado en el baño de su casa y compartido con sus seguidores, Barrera hablaba sobre la posibilidad de evadir a la justicia. Con tono de broma, la influenciadora expresó su negativa a ser detenida por la Fiscalía y aseguró que, de ser necesario, escaparía por los tejados.

Amiga, tú sabes que yo tengo una condena y TransMilenio y pues la Fiscalía quiere colocarme una manilla, pero yo no me voy a dejar porque Dios no quiere y si tengo que saltar las tejas, las salto, pero no me cogen, dijo en el video.