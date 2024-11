Divertido video: así prepara Rigoberto Urán su discurso en inglés por si gana los premios Emmy

La gala internacional de los Premios Emmy será el próximo 25 de noviembre, en el New York Hilton Midtown, y la historia televisiva 'Rigo', del Canal RCN, estará compitiendo en la categoría de 'mejor telenovela'.

En medio de esa realidad, Rigoberto Urán, el icónico ciclista colombiano, y Juan Pablo Urrego, el actor que interpretó su personaje en la novela, se mostraron viajando juntos hacia New York. Además, revelaron que Aracely Urán, la mamá del destacado deportista, también iba junto a ellos.

Rigo Urán y el "Rigo genérico", como le llamó el talentoso ciclista a Juan Pablo Urrego, con quien formó un gran vínculo desde que se hizo la novela, grabaron un video antes de subirse al avión e hicieron reír a todos sus internautas. El motivo fue que el medallista olímpico habló en inglés.

Así es el inglés que Rigoberto Urán mostraría en New York en los premios Emmy

En medio del video grabado por Rigoberto Urán y Juan Pablo Urrego, le contaron a sus seguidores que iban rumbo a los Premios Emmy 2024. Por lo tanto, el actor le preguntó al ciclista si ya tenía listo el discurso que iba a entregar cuando lo llamaran a la tarima.

"Pilas con esas palabras que va a decir, ¿ya las tiene?" la preguntó Juan Pablo Urrego a Rigoberto Urán. En ese sentido, el ciclista le contra preguntó que si tenían que ser en inglés y, tras recibir un sí, comenzó a hablar en ese idioma.

"I'm so happy to win this award. For all people in colombia, thank you", dijo Rigoberto Urán con ayuda de Juan Pablo Urrego. Además, luego de terminar de decir ese posible discurso, ambos se rieron a carcajadas.

Así fue la reacción de los internautas tras ver a Rigo Urán hablando en inglés

Los internautas se emocionaron al máximo con el video grabado por Rigo Urán y Juan Pablo Urrego y lo expresaron en un video posteado por Superlike, del Canal RCN.

"Ese nivel de inglés me encanta", escribió uno de los usuarios. Además, otras personas manifestaron que era merecida la nominación, que los amaban y que estaban encantados de sus personalidades.