“Ella verá”: usuarios afirman que Ryan Castro habría ignorado a Lina Tejeiro

El mundo del entretenimiento tiene las miradas puestas sobre Lina Tejeiro y sus más recientes declaraciones sobre el gusto que posee por Ryan Castro, pues en un podcast la mujer reveló que siente un gusto por el denominado “cantante del ghetto”.

Ante esto, cientos de fanáticos han estado al tanto por la reacción del artista, quien también aprovechó una reciente entrevista para hablar sobre el asunto y revelar su opinión sobre las declaraciones de la famosa presentadora.

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¿Qué dijo Ryan Castro sobre Lina Tejeiro?

El intérprete de ‘Sanka’ sorprendió una vez más al referirse sobre el viral video de Lina en donde hizo declaraciones contundentes respecto a algunas de las intenciones que tendría con el antioqueño. Por medio de un podcast, Castro afirmó que sí se encontraba enterado de la situación. Sin embargo, expresó que no se habría centrado en las palabras de la mujer.

“Yo lo ví, pero la verdad yo no me metí mucho en esa vuelta porque ese es el pensamiento de ella y ella verá. Yo al final del día soy muy tranquilo, yo no le puse misterio a eso”, explicó el artista.

Pese a las aclaraciones que el hombre hizo sobre la situación, cientos de fanáticos ya han protagonizado todo un debate en redes sociales ya que varios han manifestado que el artista habría “ignorado” a la actriz tras el alto impacto que generaron sus palabras.

A la polémica también se sumó un tweet del cantante, por medio de la aplicación X, que fue relacionado por cientos de fanáticos como una posible indirecta hacia Tejeiro. Sin embargo, este también se pronunció sobre el asunto ya que manifestó que su escrito se encontraba relacionado con una canción y no con una indirecta hacia la mujer.

Hasta el momento, Lina no se ha pronunciado sobre la polémica que ha sido alimentada por los fanáticos de ambos, quienes llegaron a asegurar que la actriz no “tiene que gustarle a todos los hombres”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Lina Tejeiro?

Lina causó gran revuelo en redes, durante los meses más recientes, al explicar que actualmente considera a Ryan Castro como su “crush”. Según la mujer, esto se debe al notorio cambio físico que el cantante ha tenido con el paso de los años recientes.

Pero este no fue el detonante de sus declaraciones ya que también mencionó que tenía intenciones de “hacerle” lo que generó toda una ola de reacciones y comentarios por parte de los internautas.