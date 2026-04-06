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¿Uno menos? Participante rompió el silencio y reveló que quiere salir de La Casa de los Famosos Colombia

El participante tuvo un diálogo con el 'jefe'. ¿Qué sucederá?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
10:46 a. m.
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En la noche del 5 de abril, Juan Carlos Arango era uno de los seis participantes que se encontraban en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, como siempre ocurre con los habitantes que tienen que asistir a la sala de eliminación, ingresó al confesionario y el 'jefe' le preguntó las razones por las que quería continuar en la competencia.

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Sin embargo, 'Juancho' fue sincero y expresó que considera que su etapa en La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya fue suficiente y que le gustaría quedar eliminado.

¿Por qué Juan Carlos Arango expresó que quiere salir de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Estas fueron sus razones

Juan Carlos Arango, en el diálogo con el 'jefe', indicó que ha tenido buenos aprendizajes en La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero que siente que ya cumplió un ciclo.

"Ustedes ya saben que yo creo que he pasado el ciclo mío aquí. No creo que sea un competido bueno para la casa, así que de verdad me gustaría abandonarla", señaló el actor.

"A mí me ha parecido una experiencia muy positiva, he conocido gente chévere y otra no tanto, pero no tengo cartas nuevas. Como estoy jugando voy bien y a mí no me gusta tomar partido. Yo seguiré siendo igual y así terminaré", añadió.

¿Qué pasará esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Este lunes se escogerá a un nuevo líder en La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero, por determinación del 'jefe', nadie podrá saber quién es.

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En consecuencia, la nominación de ese habitante se llevará a cabo de manera anónima y la competencia volverá a revolucionarse.

Recuerde conectarse con cada una de las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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