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Reconocida actriz tuvo que ser hospitalizada tras sufrir accidente automovilístico junto a sus cuatro hijos

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
11:17 a. m.
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En los últimos días, una de las actrices más reconocidas de Estados Unidos resultó afectada en un aparatoso accidente automovilístico.

El vehículo de Tori Spelling, que ha trabajado en producciones exitosas como 'Beverly Hills', 'Scary Movie 2', 'Naked Movie' y 'Smallville', fue estrellado en Temecula, California.

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Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, la actriz y sus siete acompañantes tuvieron que ser trasladados a un centro médico. ¿Cuál es su estado de salud?

Así fue el accidente automovilístico que envió a hospitalización a la actriz Tori Spelling y a sus cuatro hijos

De acuerdo con los informes policiales, el accidente se presentó el 2 de abril de 2026, sobre las 5:40 de la tarde (hora de Estados Unidos).

Tori Spelling se encontraba en su vehículo junto a sus cuatro hijos y tres amigos de ellos. Sin embargo, de repente, fueron embestidos por otro carro.

Según la investigación, presuntamente, el otro conductor no solo llevaba exceso de velocidad, sino que también se habría pasado un semáforo en rojo.

Sin embargo, hasta el momento no se han tomado acciones, aunque las autoridades siguen monitoreando lo ocurrido con cámaras de seguridad y versiones testimoniales.

Esto se sabe del estado de salud de Tori Spelling, sus hijos y sus tres acompañantes

Después de que las autoridades llegaron al lugar del accidente, pidieron tres ambulancias para que la actriz Tori Spelling y sus siete acompañantes fueran llevados a un centro médico cercano.

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Los especialistas que los atendieron les encontraron lesiones leves como moretones, raspones y contusiones, pero tanto la estrella del cine como los jóvenes se encuentran recuperándose en óptimas condiciones.

Tori Spelling es oriunda de Los Ángeles y en la actualidad tiene 52 años. Además, comenzó a actuar desde 1982 y ha estado presente en más de 30 producciones de cine y televisión.

 

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