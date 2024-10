Shakira responde y se fue de frente contra Piqué: ‘Mi pareja me defraudó’

Este martes, los nombres de la colombiana Shakira, y el español, Gerard Piqué, fueron tendencia a nivel mundial tras romper el silencio y hablar sobre lo que fue su relación de más de 10 años.

En primera medida, el exfutbolista español fue contundente y habló después de todo lo que pasó en dos años de separación.

En charla con el medio CNN Español, Piqué dijo: “Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar. Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”.

Ahora, al tiempo que el español habló sobre su pasado y su presente, este martes también se conocieron unas declaraciones de Shakira quien además de hablar de su gira internacional, también tocó un tema candente: la separación con el exjugador español.

Las contundentes palabras de Shakira

En charla con la revista GQ del mes noviembre, Shakira habló de manera clara y contundente.

“No es la misma, el amor de mi pareja me defraudó y afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable que, al menos por el momento, haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo”, dijo.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar”, agregó.

Shakira confesó los duros momentos que pasó luego de terminar su relación de once años con Piqué, sin embargo, esto fue el inicio de su éxito rotundo.

“En el vídeo 'Monotonía', con Ozuna, salgo caminando del agujero porque así me sentía. Cuando escribí la sesión 53 con Bizarrap fue cuando me sentí liviana. Le dije, Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio”, precisó.