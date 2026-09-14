Shakira reveló detalles inéditos de lo que se encontrará en el museo de su residencia en España

Shakira se está preparando para dar inicio a su mítica residencia musical que se realizará durante cuatro fines de semana en Madrid. Esta sería una de las apuestas más ambiciosas dentro de su carrera musical por lo que los detalles y la emoción entre sus fanáticos no se ha hecho esperar.

Por esto, a días de iniciar el que será el cierre de su extensa gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, la mujer reveló detalles inéditos de la que serán sus presentaciones y el universo que todos los asistentes podrán disfrutar en torno a la cultura colombiana.

Shakira sobre lo que se disfrutará en su residencia

La barranquillera llegó a Madrid, durante la tarde de este lunes 14 de septiembre, y fue recibida por decenas de fanáticos y agrupaciones musicales que buscaron hacerla sentir como en casa. Felipe Peña, periodista de Noticias RCN, logró hablar con la artista al preguntarle sobre lo que se podrá disfrutar en el Macondo Park.

“Tantas cosas (...) el poder de nuestra cultura, lo que nos hace humanos, lo que nos hace vincularnos, eso que está en nuestro ADN cultural que es saber abrazarnos, saber bailar, el disfrutar de una buena conversación”, afirmó la mujer.

Así mismo, la intérprete de ‘Soltera’ hizo referencia a la importancia de compartir y reunirse en dichos espacios ante una era digital que ha logrado desconectar y separar a las personas.

“Yo creo que en esta era digital en donde hay tanta soledad, que es una epidemia silenciosa, estar en un lugar como en el que hemos armado, en el que hay cultura, hay arte, literatura, hay cine, es una oportunidad magnífica para reconocernos mutuamente como la gran nación latina que somos”, finalizó.

¿Qué será el ‘Macondo Park’ en la residencia de Shakira?

Cabe recalcar que ‘Macondo Park’ será una ciudad, construida en el Iberdrola Music, en Madrid, donde los asistentes a sus últimos 12 conciertos no solo podrán disfrutar de sus conciertos ya que también encontrarán todo un universo creado en torno a Gabriel García Márquez que reunirá música, literatura, gastronomía, moda, arte y danza.

Otra de las sorpresas para estas presentaciones son el amplio cartel de artistas invitados que tendrán la oportunidad de asistir a estos shows. Algunos de estos cantantes son: Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Lia Kali, Maro o Santos Bravos y la colombiana Aria Vega.