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Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
01:55 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, uno de los juegos de azar que entrega diariamente un número de cuatro cifras acompañado por uno de los 12 signos del zodiaco.

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Los participantes pueden revisar a continuación el resultado y verificar cuidadosamente los datos de su tiquete.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre de 2026

El resultado del Super Astro Sol de este lunes 14 de septiembre fue:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo ganador: XXXX.
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Para determinar si un tiquete resultó ganador, es importante comprobar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal seleccionado. El resultado debe verificarse posteriormente a través de los canales oficiales del juego.

Super Astro cuenta con dos sorteos durante buena parte de la semana: Super Astro Sol y Super Astro Luna, cada uno con resultados independientes. Por esta razón, los jugadores deben revisar que estén consultando el sorteo correspondiente a la fecha y modalidad indicada en su comprobante.

¿Cómo funciona Super Astro Sol y cuáles son sus premios?

Super Astro es un juego en el que se selecciona una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, junto con uno de los 12 signos del zodiaco. El resultado ganador está compuesto por ambos elementos.

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Los premios dependen de las coincidencias obtenidas entre el tiquete y el resultado oficial, así como de las condiciones establecidas por el operador. La combinación de las cuatro cifras en el mismo orden y el signo zodiacal correspondiente permite acceder al premio principal previsto para este tipo de sorteo.

Quienes participaron en el Super Astro Sol del 14 de septiembre de 2026 deben conservar su comprobante en buen estado y verificar el resultado únicamente mediante fuentes autorizadas.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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