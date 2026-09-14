ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a los gobiernos y empresas tecnológicas para establecer reglas frente al rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El funcionario advirtió que los sistemas más avanzados podrían representar riesgos sin precedentes para los derechos humanos y las futuras generaciones.

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Türk señaló que el mundo se encuentra ante una transformación tecnológica que podría ser difícil de revertir. A su juicio, la actual competencia por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más potentes está aumentando los riesgos y puede tener consecuencias sobre diferentes ámbitos de la vida.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que ningún derecho humano está completamente fuera de peligro, incluido el derecho a la vida. Por esta razón, pidió a los Estados y a las compañías tecnológicas actuar de manera coordinada a través de organismos multilaterales para reducir las posibles amenazas.

Crece el debate sobre los riesgos de la IA

Las advertencias del funcionario se producen en medio de un creciente debate internacional sobre los límites que debería tener el desarrollo de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se mostró recientemente partidario de ralentizar el avance de estas tecnologías para contar con más tiempo para evaluar sus riesgos. Su posición recibió el respaldo público de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y del empresario Elon Musk.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó una posición contraria. El mandatario cuestionó las propuestas para frenar el desarrollo de la IA y sostuvo que una medida de ese tipo podría beneficiar a China.

La preocupación tampoco se limita a Occidente. El jefe de inteligencia de China advirtió que la inteligencia artificial podría convertirse en una amenaza para la seguridad nacional, especialmente ante la posibilidad de que otras potencias utilicen esta tecnología con fines de desestabilización.

Türk ya había expresado su preocupación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 7 de septiembre, cuando calificó a la IA como un posible riesgo existencial para la humanidad.

Ahora, el alto comisionado puso especial atención sobre las grandes compañías que lideran esta carrera tecnológica, principalmente en Estados Unidos y China, y aseguró que tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de adoptar medidas inmediatas para reducir los riesgos asociados con el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.