¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?

Medellín avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la cirugía plástica. Entre las soluciones que se están implementando se encuentran la simulación tridimensional, la fotografía médica, los sistemas de medición anatómica y los equipos de monitoreo utilizados durante las intervenciones.

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Estas tecnologías permiten reunir información más precisa sobre cada paciente, facilitar la planeación de los procedimientos y fortalecer la vigilancia de diferentes variables antes, durante y después de una operación.

El proceso combina recursos digitales con protocolos médicos orientados a mejorar el control y la seguridad de las intervenciones.

La simulación 3D permite analizar cada caso

Uno de los principales avances se encuentra en la etapa previa a la cirugía. A través de la fotografía médica y de los sistemas de medición, los especialistas pueden documentar las características anatómicas de cada persona.

A esta información se suma la reconstrucción tridimensional, una herramienta que facilita el estudio de las proporciones corporales y la identificación de posibles asimetrías. Con estos recursos, el profesional puede analizar diferentes escenarios y explicar de manera más comprensible las posibilidades de una intervención.

La tecnología 3D, por tanto, funciona como un apoyo para la planificación. Su utilidad está relacionada con la posibilidad de observar y estudiar la información anatómica desde distintas perspectivas antes de tomar decisiones sobre el procedimiento.

Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, destaca que uno de los cambios más importantes está en la cantidad de información que los especialistas pueden obtener antes de una operación.

Según explicó, las fotografías, las mediciones y las simulaciones tridimensionales contribuyen a comprender mejor las proporciones y las asimetrías de cada caso.

Sin embargo, esta herramienta no reemplaza la valoración clínica. La simulación permite apoyar el análisis y la preparación del procedimiento, pero no determina por sí sola qué intervención debe realizarse.

Monitoreo permanente durante la intervención

El desarrollo tecnológico también se extiende al quirófano. En esta fase, el énfasis está puesto en la vigilancia continua del paciente, especialmente durante la anestesia.

Los sistemas de monitoreo permiten controlar de manera permanente distintas variables fisiológicas. Estos equipos se complementan con otras soluciones, como el ultrasonido, los dispositivos destinados a prevenir trombosis y los sistemas de regulación térmica.

La incorporación de estas herramientas busca fortalecer los protocolos establecidos para cada procedimiento y facilitar el seguimiento de las condiciones del paciente durante la operación.