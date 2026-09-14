Oficial: DIMAYOR definió la programación para la ida de las semifinales de la liga femenina

Este lunes 14 de septiembre la Dimayor publicó la programación oficial de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay para los partidos de ida; Atlético Nacional vs. Cali e Independiente Santa Fe vs. Millonarios serán los atractivos partidos que se jugarán para conocer a los finalistas.

'Embajadoras' y 'verdolagas' van en busca de su primera estrella en la liga femenina, en tanto que 'leonas' y 'azucareras' buscan su cuarto título y convertirse en las más veces campeonas del fútbol femenino de Colombia.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la liga femenina?

El primer partido de las semifinales será Atlético Nacional vs. Deportivo Cali el próximo miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot; el jueves 17, Independiente Santa Fe será local vs. Millonarios a las 7:00 p.m. en el estadio El Campín.

Los equipos locales no han emitido información sobre fechas de venta de boletería y precios, pero se espera que en el transcurso del día los hinchas puedan conocer cómo asistir a estos compromisos. Por su parte, la Dimayor programará los juegos de vuelta de acuerdo a la disponibilidad de fechas en los escenarios deportivos y se comunicarán oportunamente.

¿Cómo llegaron a las semifinales?

Millonarios y Atlético Nacional compartieron el grupo A de los cuadrangulares con Inter de Palmira e Inter de Bogotá; el club bogotano terminó primero del grupo con 14 puntos conseguidos, mientras las 'verdolagas' fueron segundas con 9 puntos.

El grupo B, que tuvo un emocionante final, terminó con Deportivo Cali en la primera posición con 11 puntos y una diferencia de gol de +4, y las 'leonas' fueron segundas con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol de +2; el grupo lo completaron América de Cali y Orsomarso.