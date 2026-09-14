CANAL RCN
Deportes

Oficial: DIMAYOR definió la programación para la ida de las semifinales de la liga femenina

Dimayor entregó la programación oficial para Nacional vs. Cali y Santa Fe vs. Millonarios.

Definida la programación para semifinales de liga femenina.
Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 14 de septiembre la Dimayor publicó la programación oficial de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay para los partidos de ida; Atlético Nacional vs. Cali e Independiente Santa Fe vs. Millonarios serán los atractivos partidos que se jugarán para conocer a los finalistas.

Escándalo en la Liga Femenina: Orsomarso denunció presunto intento de amaño antes de enfrentar a Santa Fe
RELACIONADO

Escándalo en la Liga Femenina: Orsomarso denunció presunto intento de amaño antes de enfrentar a Santa Fe

'Embajadoras' y 'verdolagas' van en busca de su primera estrella en la liga femenina, en tanto que 'leonas' y 'azucareras' buscan su cuarto título y convertirse en las más veces campeonas del fútbol femenino de Colombia.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la liga femenina?

El primer partido de las semifinales será Atlético Nacional vs. Deportivo Cali el próximo miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot; el jueves 17, Independiente Santa Fe será local vs. Millonarios a las 7:00 p.m. en el estadio El Campín.

Los equipos locales no han emitido información sobre fechas de venta de boletería y precios, pero se espera que en el transcurso del día los hinchas puedan conocer cómo asistir a estos compromisos. Por su parte, la Dimayor programará los juegos de vuelta de acuerdo a la disponibilidad de fechas en los escenarios deportivos y se comunicarán oportunamente.

Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana
RELACIONADO

Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana

¿Cómo llegaron a las semifinales?

Millonarios y Atlético Nacional compartieron el grupo A de los cuadrangulares con Inter de Palmira e Inter de Bogotá; el club bogotano terminó primero del grupo con 14 puntos conseguidos, mientras las 'verdolagas' fueron segundas con 9 puntos.

El grupo B, que tuvo un emocionante final, terminó con Deportivo Cali en la primera posición con 11 puntos y una diferencia de gol de +4, y las 'leonas' fueron segundas con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol de +2; el grupo lo completaron América de Cali y Orsomarso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolivia

Escándalo en Bolivia: club de fútbol denunció amenazas de muerte contra familiares de su portero si no se dejaba hacer más de tres goles

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral: agresor solo recibió tarjeta amarilla

Independiente Santa Fe

Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Universidad Nacional

“Estamos dispuestos a definir el protocolo”: rector de la Unal sobre intervención de Policía en la institución

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional aceptó coordinación de la fuerza pública en situaciones que ameriten intervención.

ONU

ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

Viral

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla para “farmear aura”: ¿qué respondió?

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?