CANAL RCN
Tendencias Video

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla para “farmear aura”: ¿qué respondió?

La insólita invitación ya se ha tomado todas las redes sociales ante el auge de dichos encuentros.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales no han parado de compartir nuevos detalles de la novedosa tendencia de “farmear aura” que consiste en realizar acciones que aumentan simbólicamente el carisma o reconocimiento de una persona.

A estas insólitas batallas se han unido desde usuarios anónimos en redes hasta personajes públicos que no han desaprovechado la oportunidad para sumarse al popular trend que se ha tomado redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, entre otras.

A este nuevo movimiento se han unido figuras públicas como el reconocido presentador Jorge Barón. El hombre ahora hizo una inusual propuesta que ha generado todo tipo de reacciones en internet ya que invitó al padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, a una batalla para “farmear aura”.

Confirmadas las batallas de ‘Stream Fighters 5’: así se elevó la discusión durante el pesaje
RELACIONADO

Confirmadas las batallas de ‘Stream Fighters 5’: así se elevó la discusión durante el pesaje

¿Cuál fue la invitación de Jorge Barón?

El presentador sorprendió en sus redes sociales al compartir un clip en donde imitó la bendición insignia que el padre Diego Jaramillo suele realizar en sus intervenciones diarias en televisión. Sin embargo, el hombre manifestó que no se trataba del sacerdote al adjuntar una serie de clips de algunos de los momentos más trascendentales de su carrera profesional.

Ante una inofensiva percepción de relación entre los dos hombres, Barón finalizó el clip invitando al padre Diego Jaramillo a sumarse a una nueva batalla para “farmear aura”. Por supuesto, el video ya ha generado alto impacto en internet en donde usuarios exaltaron la influencia de ambas figuras públicas dentro de la misma cultura en el país.

Por supuesto, la respuesta por parte del sacerdote no se hizo esperar ya que este también tomó sus redes sociales para aceptar el reto. Pese a que en el clip se adjuntaron varios de los momentos clave en la carrera del padre, Jaramillo manifestó su interés por unirse en dicha batalla con un objetivo distinto.

“Yo encantado de que vengas al Minuto de Dios. Te invito a que vengas cuando quieras. Te recibiré con los brazos abiertos. Para que hablemos de lo que podemos hacer con los pobres en Colombia, con las víctimas del sismo, para que hagamos e invitemos a todos los colombianos a que se comprometan con la ayuda del prójimo”, aseguró Jaramillo.

Horóscopo de hoy: lunes 14 de septiembre de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: lunes 14 de septiembre de 2026

¿Cuándo será esta batalla para “farmear aura”?

Ante el gran revuelo por la respuesta con la que el sacerdote aceptó la invitación, por parte del presentador, cientos de fanáticos han expresado su interés por ven un junte entre los dos hombres.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre una fecha tentativa en la que ambos se reúnan para cumplir las peticiones de sus más fieles seguidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Confirmadas las batallas de ‘Stream Fighters 5’: así se elevó la discusión durante el pesaje

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 14 de septiembre de 2026

Artistas

Festival Cordillera 2026, día 2: horarios de Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda y más

Otras Noticias

Clan del Golfo

Dan de baja a cabecilla del Clan del Golfo señalado de dirigir extorsiones, secuestros y homicidios

El hombre llevaba cerca de siete años en esa organización y, según las autoridades, estaría relacionado con ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral: agresor solo recibió tarjeta amarilla

La acción se presentó a los 21 minutos del juego Cúcuta vs. Millonarios y el defensor debió salir en ambulancia.

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

España

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Atletismo

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?