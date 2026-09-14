Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla para “farmear aura”: ¿qué respondió?

Las redes sociales no han parado de compartir nuevos detalles de la novedosa tendencia de “farmear aura” que consiste en realizar acciones que aumentan simbólicamente el carisma o reconocimiento de una persona.

A estas insólitas batallas se han unido desde usuarios anónimos en redes hasta personajes públicos que no han desaprovechado la oportunidad para sumarse al popular trend que se ha tomado redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, entre otras.

A este nuevo movimiento se han unido figuras públicas como el reconocido presentador Jorge Barón. El hombre ahora hizo una inusual propuesta que ha generado todo tipo de reacciones en internet ya que invitó al padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, a una batalla para “farmear aura”.

¿Cuál fue la invitación de Jorge Barón?

El presentador sorprendió en sus redes sociales al compartir un clip en donde imitó la bendición insignia que el padre Diego Jaramillo suele realizar en sus intervenciones diarias en televisión. Sin embargo, el hombre manifestó que no se trataba del sacerdote al adjuntar una serie de clips de algunos de los momentos más trascendentales de su carrera profesional.

Ante una inofensiva percepción de relación entre los dos hombres, Barón finalizó el clip invitando al padre Diego Jaramillo a sumarse a una nueva batalla para “farmear aura”. Por supuesto, el video ya ha generado alto impacto en internet en donde usuarios exaltaron la influencia de ambas figuras públicas dentro de la misma cultura en el país.

Por supuesto, la respuesta por parte del sacerdote no se hizo esperar ya que este también tomó sus redes sociales para aceptar el reto. Pese a que en el clip se adjuntaron varios de los momentos clave en la carrera del padre, Jaramillo manifestó su interés por unirse en dicha batalla con un objetivo distinto.

“Yo encantado de que vengas al Minuto de Dios. Te invito a que vengas cuando quieras. Te recibiré con los brazos abiertos. Para que hablemos de lo que podemos hacer con los pobres en Colombia, con las víctimas del sismo, para que hagamos e invitemos a todos los colombianos a que se comprometan con la ayuda del prójimo”, aseguró Jaramillo.

¿Cuándo será esta batalla para “farmear aura”?

Ante el gran revuelo por la respuesta con la que el sacerdote aceptó la invitación, por parte del presentador, cientos de fanáticos han expresado su interés por ven un junte entre los dos hombres.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre una fecha tentativa en la que ambos se reúnan para cumplir las peticiones de sus más fieles seguidores.