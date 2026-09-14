Confirmadas las batallas de ‘Stream Fighters 5’: así se elevó la discusión durante el pesaje

Se acabó la espera y la nueva edición de ‘Stream Fighters’ ya es un hecho. Tras el inesperado a anuncio por parte de Westcol, quien compartió un emotivo video en sus redes sociales, ya se dieron a conocer detalles de las 10 batallas que harán parte del esperado evento que ya tiene fecha confirmada.

¿Cuáles serán las batallas de ‘Stream Fighters 5’?

Pese a que ya eran amplias las especulaciones sobre los posibles enfrentamientos que se van a realizar, Westcol ya compartió el cartel oficial de su evento. 10 peleas durante una misma noche serán los encuentros que podrán a vibrar la capital el próximo 14 de noviembre en el Coliseo Medplus.

El primer enfrentamiento ya ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues, por primera vez en cinco ediciones, Westcol subirá al ring al enfrentarse a su amigo Blessd. La decisión fue aplaudida por internautas, mientras que otros manifestaron que el antioqueño debía enfrentarse contra el cantante Pirlo al tener contundentes diferencias.

Los demás enfrentamientos serán entre el ‘Rey de la City’ contra ‘We got Kicks’, el Agropecuario contra Daren, Samantha Correa contra Cami Pulgarín, Herrera contra Jh de la Cruz, Alexa contra Beba, Karola contra Yaya, Valentino Lázaro contra Emiro Navarro, Sebastucho contra Leandro, Lonche contra Chanty, La Divaza contra Andrea Valdiri y Willito contra un participante que todavía no se ha revelado.

Los enfrentamientos ya han generado amplios comentarios en redes sociales, pues cientos de internautas expresaron su impacto al ver a distintos enfrentamientos que nacieron de programas como La Casa de los Famosos Colombia.

RELACIONADO Sean Paul reveló nueva colaboración con el colombiano Ryan Castro

¿Qué ocurrió durante el pesaje?

Tras el reciente anuncio de los enfrentamientos, todos los participantes se encontraron cara a cara para conocer nuevos detalles de las peleas que van a llevar a cabo el próximo 14 de noviembre.

Sin embargo, los problemas de base, que algunos de los participantes tienen, generaron que el ambiente se tornara denso. Este fue el caso de Beba con Alexa Torres, quienes tuvieron serias diferencias al salir del reality del Canal RCN.

También, Emiro Navarro y Valentino Lázaro protagonizaron un cruce de palabras en medio del pesaje ya que el barranquillero exaltó su inconformidad con los argumentos usados en su contra y manifestó su interés por cobrar más dinero al conocer que su contrincante es su excompañero de reality.