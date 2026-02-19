“Fue aquí”: Valentino se enfrenta a Alejandro al recordarle a Nataly Umaña en La Casa de los Famosos

La nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia ha desatado todo tipo de reacciones ya que la más reciente nominación, las consecuencias del botón del pánico, el ingreso de dos nuevos jugadores y las polémicas del diario vivir han afectado la competencia.

No obstante, la atención también se la llevó la dinámica de las etiquetas por medio de la cual los jugadores tuvieron serias confrontaciones, horas previas a la jornada de nominación en la que varios famosos quedaron en riesgo de eliminación.

¿Qué pasó entre Alejandro y Valentino?

No cabe duda de que las amplias disputas entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada se han convertido en una constante dentro del programa, pues, desde hace varias semanas, los famosos han manifestado sus más contundentes diferencias al realizar varios comentarios de su participación.

Por esto, la dinámica de las etiquetas generó gran consternación entre los dos, pues ambos volvieron a recalcar que su compatibilidad en el juego es nula. Según Lázaro, el juego del actor se ha visto permeado por la “morronguería” ya que ha cuestionado varias de sus palabras y acciones.

Pese a que Alejandro defendió su punto de vista, el creador de contenido decidió hacer referencia, una vez más, a la situación que vivió con su exesposa Nataly Umaña ya que recalcó que los acontecimientos habían ocurrido dentro de las mismas instalaciones en las que se encontraban.

Por supuesto, la reacción de Estrada no se hizo esperar ya que el actor manifestó que sus comentarios eran “fuera de lugar”. No obstante, Lázaro continuó con sus críticas ya que dio a conocer su interés por ver ingresar a la presunta pareja del actor, quien se encontraría en el mundo exterior, para que su historia con su expareja se repita.

Fue en esta casa, la misma casa, el mismo lugar, en el mismo reality también. Igual espero el día en el que te traigan a la mujer que tienes afuera para que te hagan los mismo que hiciste, finalizó Lázaro.

Así fue el ingreso de los nuevos participantes

Por otro lado, los participantes vivieron una de las jornadas más caóticas en la competencia ya que, por medio de una entrada nunca antes vista, todos fueron alertados del ingreso de Lady Noriega y Juancho Arango.