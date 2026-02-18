Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

La noche cayó este 18 de febrero de 2026 y, con ella, llegó ese instante en el que miles de miradas se concentraron en el anuncio del número y el signo que marcó la suerte.

El Super Astro Luna volvió a encender la conversación entre quienes confiaron en sus cifras favoritas, en un signo especial o simplemente en la intuición que los acompaña cada jornada.

En Colombia, este juego se ha convertido en una tradición cotidiana que mezcla expectativa, emoción y pequeñas historias personales detrás de cada apuesta. Hay quienes juegan siempre el mismo número, quienes cambian según la fecha y quienes dejan todo en manos de la corazonada, pero lo cierto es que cada sorteo renueva la ilusión y mantiene viva la emoción hasta el último segundo.

¿Quiénes fueron los ganadores en la última jornada del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de febrero de 2026

Un poco después de las 10:50 de la noche, cuando las balotas se detuvieron, el delegado de Coljuegos avaló la siguiente combinación como la ganadora.

Número: XXXX

Signo: XXXX

Tras conocerse ese resultado, comenzó el ritual de revisar los tiquetes guardados en billeteras, bolsillos o mesas de noche. Por lo tanto, para algunos fue un instante de comprobación rápida, mientras que para otros un momento cargado de nervios y esperanza.

El Super Astro Luna se caracteriza por su formato sencillo pero atractivo: elegir un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

Es así como esa mezcla entre azar y simbolismo ha logrado que el juego mantenga su popularidad a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una de las apuestas preferidas en diferentes regiones del país.

¿A qué hora se sortea el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea de domingo a domingo, pero tiene los siguientes tres horarios: