CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

¡Se está celebrando en varias regiones del país tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche cayó este 18 de febrero de 2026 y, con ella, llegó ese instante en el que miles de miradas se concentraron en el anuncio del número y el signo que marcó la suerte.

El Super Astro Luna volvió a encender la conversación entre quienes confiaron en sus cifras favoritas, en un signo especial o simplemente en la intuición que los acompaña cada jornada.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026

En Colombia, este juego se ha convertido en una tradición cotidiana que mezcla expectativa, emoción y pequeñas historias personales detrás de cada apuesta. Hay quienes juegan siempre el mismo número, quienes cambian según la fecha y quienes dejan todo en manos de la corazonada, pero lo cierto es que cada sorteo renueva la ilusión y mantiene viva la emoción hasta el último segundo.

¿Quiénes fueron los ganadores en la última jornada del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de febrero de 2026

Un poco después de las 10:50 de la noche, cuando las balotas se detuvieron, el delegado de Coljuegos avaló la siguiente combinación como la ganadora.

Número: XXXX
Signo: XXXX

Tras conocerse ese resultado, comenzó el ritual de revisar los tiquetes guardados en billeteras, bolsillos o mesas de noche. Por lo tanto, para algunos fue un instante de comprobación rápida, mientras que para otros un momento cargado de nervios y esperanza.

El Super Astro Luna se caracteriza por su formato sencillo pero atractivo: elegir un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

Es así como esa mezcla entre azar y simbolismo ha logrado que el juego mantenga su popularidad a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una de las apuestas preferidas en diferentes regiones del país.

¿A qué hora se sortea el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea de domingo a domingo, pero tiene los siguientes tres horarios:

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

  • A las 10:50 de la noche de lunes a viernes.
  • A las 10:42 de la noche los sábados.
  • A las 8:30 de la noche los domingos y festivos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Revolución la industria capilar: Marca colombiana firma contrato exclusivo con el pelo de una famosa cantante

Salario mínimo

Gobierno presentó recurso de súplica para tumbar suspensión provisional del salario mínimo

Seguros

Seguro de cajeros automáticos: qué cubre y cuándo funciona en Colombia

Otras Noticias

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

Cuando lo capturaron, fue sorprendido con más de 30 tarjetas bancarias de sus víctimas.

Deportes Tolima

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

Deportes Tolima visita este jueves a Deportivo Táchira por la fase previa de la Copa Libertadores. Prográmese para el encuentro.

Viral

Nueva tendencia viral que involucra "animales fantasma": ¿qué es el hobby dogging?

Perú

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá