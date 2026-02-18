Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa complicada por inhibidores, causó indignación por la atención brindada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

El niño falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, luego de sufrir un accidente deportivo que le provocó un trauma craneoencefálico severo.

En medio de denuncias públicas realizadas por su familia y por la Liga Colombiana de Hemofílicos, la Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de acciones de inspección, vigilancia y control frente a la atención recibida por el menor.

SuperSalud tomará acciones contra Nueva EPS por la muerte de Kevin Arley Acosta

Según las denuncias conocidas públicamente, Kevin no habría recibido durante aproximadamente dos meses el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente conocido como Hemlibra, tratamiento esencial para pacientes con hemofilia A severa.

La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención en salud.

Ante la gravedad de los señalamientos, la SuperSalud informó que inició una auditoría focalizada para revisar en detalle el proceso de atención del menor.

La inspección abarcará el análisis de posibles barreras administrativas, el trámite de autorizaciones, el cumplimiento del protocolo médico y la entrega efectiva del medicamento por parte de la EPS y del prestador del servicio.

La entidad de control también verificará si se cumplieron las normas vigentes del SGSSS relacionadas con el suministro oportuno de medicamentos y las directrices específicas para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas como la hemofilia.

SuperSalud dio condolencias a la familia del menor que murió por falta de medicamentos para su hemofilia

En su pronunciamiento, la Superintendencia expresó sus condolencias a la familia del menor y señaló que este hecho evidencia los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, especialmente en el acceso a tratamientos esenciales para patologías de alta complejidad.

La entidad advirtió que, si en el curso de la investigación se detectan irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas o medidas correctivas adicionales conforme a la ley contra los responsables de la prestación del servicio, con el fin de garantizar los derechos de los usuarios.