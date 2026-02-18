CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Robo de una gorra desembocó en masiva riña a plena luz del día en Bogotá

Uno de los capturados lanzó un arma a un local intentando esconderla. La riña quedó en video.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 18 de 2026
09:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cámaras grabaron la impresionante riña entre unos hombres en Bogotá que se pelearon por una gorra que había sido robada.

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá
RELACIONADO

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

El video mostró a los implicados golpeándose entre sí a plena luz del día y en el parque Arévalo del barrio Aures, localidad de Suba. La gorra fue recuperada y una persona quedó con lesiones.

Seis personas capturadas

Seis de los presentes fueron arrestados y uno de ellos intentó esconder un revólver tipo traumático lanzándolo a un establecimiento de comercio.

En medio de la riña, los hoy capturados se percataron que la patrulla estaba vigilando a pocos metros, por lo cual intentaron disimular la discusión. Cuando los uniformados llegaron, aparentaron que nada había pasado.

El paso a seguir queda en manos de la Fiscalía, a la espera de que los acusen por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto. Si un juez lo considera, podría enviarlos a la cárcel.

Hurto a personas cerró con más de nueve mil casos en enero

Las autoridades hicieron un llamado a evitar riñas de esta índole, teniendo en cuenta que cuatro de cada 10 asesinatos ocurren así. La recomendación entonces es mantener la calma, tratar de mediar y, en caso de ser necesario, comunicarse con la Policía.

VIDEO | Momento exacto en el que camión de basura impactó contra una vivienda en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto en el que camión de basura impactó contra una vivienda en Bogotá

Enero cerró con 9.021 hurtos a personas en la capital. Los hechos se presentaron principalmente en la madrugada de los sábados, noches y mañanas de los viernes. Algunas de las localidades con más reportes fueron: Teusaquillo, Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón, Santa Fe y Puente Aranda.

Con respecto a las otras modalidades, esto arrojaron las cifras: hurto a comercio (258), a residencias (474), de automotores (206) y de motocicletas (300). Los otros delitos de alto impacto cerraron así: delitos sexuales (325), extorsiones (36), homicidios (90), lesiones personales (1.338) y violencia intrafamiliar (2.000).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Cayeron dos cerebros del ELN: Petro anunció la captura de los capos venezolanos

Lluvias En Colombia

Departamento de Estado de los EEUU envía donaciones para enfrentar la emergencia por las lluvias en Córdoba

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

¡Junior se lo ganó al América en el último suspiro con gol de Teófilo!

Junior de Barranquilla derrotó 2-1 a América de Cali en el último suspiro del partido.

La casa de los famosos

“Los papás de los pollitos” llegaron a La Casa de los Famosos Colombia

Entre abrazos y sorpresa, Lady Noriega y Juan Carlos Arango entraron a La Casa de los Famosos Colombia.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

Perú

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá