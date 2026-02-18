VIDEO | Robo de una gorra desembocó en masiva riña a plena luz del día en Bogotá

Cámaras grabaron la impresionante riña entre unos hombres en Bogotá que se pelearon por una gorra que había sido robada.

El video mostró a los implicados golpeándose entre sí a plena luz del día y en el parque Arévalo del barrio Aures, localidad de Suba. La gorra fue recuperada y una persona quedó con lesiones.

Seis personas capturadas

Seis de los presentes fueron arrestados y uno de ellos intentó esconder un revólver tipo traumático lanzándolo a un establecimiento de comercio.

En medio de la riña, los hoy capturados se percataron que la patrulla estaba vigilando a pocos metros, por lo cual intentaron disimular la discusión. Cuando los uniformados llegaron, aparentaron que nada había pasado.

El paso a seguir queda en manos de la Fiscalía, a la espera de que los acusen por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto. Si un juez lo considera, podría enviarlos a la cárcel.

Hurto a personas cerró con más de nueve mil casos en enero

Las autoridades hicieron un llamado a evitar riñas de esta índole, teniendo en cuenta que cuatro de cada 10 asesinatos ocurren así. La recomendación entonces es mantener la calma, tratar de mediar y, en caso de ser necesario, comunicarse con la Policía.

Enero cerró con 9.021 hurtos a personas en la capital. Los hechos se presentaron principalmente en la madrugada de los sábados, noches y mañanas de los viernes. Algunas de las localidades con más reportes fueron: Teusaquillo, Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón, Santa Fe y Puente Aranda.

Con respecto a las otras modalidades, esto arrojaron las cifras: hurto a comercio (258), a residencias (474), de automotores (206) y de motocicletas (300). Los otros delitos de alto impacto cerraron así: delitos sexuales (325), extorsiones (36), homicidios (90), lesiones personales (1.338) y violencia intrafamiliar (2.000).