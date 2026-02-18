¡Junior se lo ganó al América en el último suspiro con gol de Teófilo!

El Junior de Barranquilla se quedó con una victoria agónica frente al América de Cali al imponerse 2-1 en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay. El encuentro, disputado en el estadio Romelio Martínez, tuvo un desenlace dramático y dejó como gran protagonista a Teófilo Gutiérrez, quien marcó el tanto del triunfo en la última jugada desde el punto penal.

El compromiso fue intenso de principio a fin, con dos equipos que buscaron el arco rival y ofrecieron un espectáculo atractivo para los aficionados. América logró igualar el marcador cuando el tiempo reglamentario se acercaba a su final, lo que hacía pensar que el duelo terminaría en empate.

Un partido parejo con emociones en ambas áreas

El marcador se abrió con el tanto del experimentado delantero Luis Fernando Muriel, quien marcó desde el punto de penal de manera perfecta. Sin embargo, el equipo vallecaucano reaccionó y encontró la igualdad gracias a una anotación de Yeison Guzmán, que devolvió la tranquilidad a los visitantes y le puso dramatismo al cierre del compromiso.

Con el 1-1 en el marcador, el partido entró en una fase de tensión y lucha en la mitad del campo, donde ambos equipos intentaron imponer su ritmo. Cuando parecía que el empate estaba sellado, una acción dentro del área en el último minuto cambió por completo el desenlace del encuentro.

Teófilo decidió el partido desde el punto penal

En el tiempo añadido, el árbitro sancionó un penal claro a favor de Junior, desatando la expectativa en el estadio. El encargado de la ejecución fue Teófilo Gutiérrez, quien asumió la responsabilidad en el momento más caliente del partido.

El delantero definió con un cobro preciso, sin darle opciones al arquero rival, y desató la celebración de los aficionados locales. El gol significó el 2-1 definitivo y aseguró tres puntos valiosos para el equipo dirigido por Alfredo Arias.

Gracias a este triunfo, Junior se reubicó en la cuarta posición de la tabla con 12 unidades, consolidándose en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El equipo barranquillero sumó una victoria clave en casa y, además, con un final cargado de emoción que dejó a su afición celebrando hasta el último segundo.