“Los papás de los pollitos” llegaron a La Casa de los Famosos Colombia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia no deja de sorprender a la audiencia. Cuando parecía que la dinámica del juego ya estaba definida, las alarmas de la casa se activaron inesperadamente y generaron preocupación entre los participantes.

En cuestión de segundos, todos corrieron hacia la puerta principal sin saber qué estaba ocurriendo. La tensión se transformó en sorpresa total: Lady Noriega y Juan Carlos Arango ingresaron oficialmente como nuevos habitantes del reality.

“Llegaron los papás de los pollitos”, anunció el Jefe, marcando así el ingreso de dos figuras con amplia trayectoria en la televisión colombiana.

Sonrisas, abrazos y gestos de bienvenida marcaron el recibimiento de los concursantes, quienes entendieron de inmediato que la competencia entraba en una nueva fase.

El ingreso de ambos actores no solo cambió el ambiente en la casa, sino que también elevó las expectativas del público.

Desde hace varias semanas, miles de internautas han seguido de cerca los acontecimientos de esta temporada, la exitosa producción del Canal RCN, que ha estado marcada por expulsiones, eliminaciones, polémicas y estrategias inesperadas. El Jefe, fiel a su estilo, ha sorprendido constantemente a las celebridades con giros que alteran la convivencia y el juego.

Lady Noriega y Juan Carlos Arango, nuevos habitantes de La Casa de los Famosos Colombia

Antes de su ingreso, Lady Noriega y Juan Carlos Arango fueron entrevistados en el programa Mañana Express, donde compartieron detalles sobre su participación. Lady Noriega habló con franqueza sobre su postura dentro del juego y dejó claro que su enfoque estará marcado por la estrategia y el manejo del carácter.

“He tenido que trabajar mucho en mi tolerancia. No nos podemos engañar con ciertas situaciones. El tema físico es un tema que no se toca”, afirmó la actriz, dejando entrever que no será ajena a las discusiones, pero sí firme en sus principios.

Por su parte, Juan Carlos Arango se mostró entusiasmado por esta nueva experiencia. Al ser consultado sobre un antiguo roce con Juan Palau durante su participación en Survivor, la isla de los famosos, el actor restó importancia al episodio. “Juan es un muchacho súper talentoso y querido. En la isla, con el hambre y el estrés, tuvimos un roce, pero eso no es nada”, expresó, dando señales de que llega con disposición al diálogo.

Nominados de la semana y riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos

La noche de este miércoles 18 de febrero no solo estuvo marcada por el ingreso de los nuevos habitantes. Los participantes también vivieron una jornada decisiva con la votación de nominados, que dejó definida la placa de la semana y a varios famosos en riesgo de eliminación.

Los nominados actuales son: Valentino, Carola, Juanse, Alexa, Alejandro, Manuela y Yuly. Todos ellos deberán enfrentarse al veredicto del público, que una vez más tendrá la última palabra sobre quién continúa en la competencia.

Con la llegada de Lady Noriega y Juan Carlos Arango, la casa más famosa del país entra en una etapa clave. Nuevas alianzas, estrategias renovadas y tensiones latentes prometen mantener la atención de los televidentes, mientras la placa de nominados anticipa una eliminación que podría cambiar el rumbo del juego.