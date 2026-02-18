CANAL RCN
Tendencias

Participante en la Casa de los Famosos recibió drástico castigo por esta acción

La decisión se dio a conocer en el inicio de la gala de este miércoles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2026 alcanzó un punto crítico tras la última dinámica de "congelados", un reto de autocontrol que terminó costándole caro a uno de los participantes más polémicos de la temporada: Nicolás Arrieta.

El creador de contenido fue enviado directamente a la placa de nominados por "El Jefe" y sin posibilida de salvarse, luego de no poder contener sus emociones y moverse ante la sorpresiva visita de su novia, Manuela Ortiz.

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe
RELACIONADO

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe

La dinámica de "El Congelado" es conocida por ser una de las pruebas más difíciles dentro del formato. Los habitantes deben permanecer absolutamente inmóviles mientras un familiar o ser querido ingresa a la casa para dedicarles unas palabras. En esta ocasión, el turno fue para Manuela Ortiz, quien entró con un mensaje de apoyo y fortaleza para Arrieta.

Sin embargo, la carga emocional del momento superó la estrategia del influencer. Al ver a su pareja y escuchar sus palabras de aliento, Nicolás no pudo sostener la postura rígida exigida por la producción.

Pequeños movimientos y gestos de afecto hacia Manuela fueron detectados de inmediato por las cámaras de alta definición y el equipo de producción, lo que constituye una violación directa a las reglas del juego.

Nicolás se une a Campanita como nominados en esta semana. Cabe anotar que solo resta por conocer los participantes que irán tras la gala de nominación de este miércoles.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Cinco ciudades del mundo que lideran el turismo para viajar solo o sola

Artistas

Bad Bunny debutará como actor en cine: así será su primera película protagónica

Viral

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral

Otras Noticias

Sena

SENA lanza certificación para mujeres trabajadoras de manera gratuita: LINK para aplicar

El programa está hasta el 26 de febrero y ofrece reconocimiento oficial en 20 áreas productivas en todo el país.

Accidente de tránsito

VIDEO | Camión ardió en plena vía Cajicá – Chía tras choque con moto que quedó atrapada debajo

Bomberos atendieron la emergencia desde las 5:23 de la mañana.

Perú

La inestabilidad política sumerge a Perú en un ambiente de intriga de cara a las elecciones

Millonarios

Se filtró la que sería la camiseta suplente de Millonarios y los hinchas estallaron en redes

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá