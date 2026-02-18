Participante en la Casa de los Famosos recibió drástico castigo por esta acción

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2026 alcanzó un punto crítico tras la última dinámica de "congelados", un reto de autocontrol que terminó costándole caro a uno de los participantes más polémicos de la temporada: Nicolás Arrieta.

El creador de contenido fue enviado directamente a la placa de nominados por "El Jefe" y sin posibilida de salvarse, luego de no poder contener sus emociones y moverse ante la sorpresiva visita de su novia, Manuela Ortiz.

RELACIONADO Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe

La dinámica de "El Congelado" es conocida por ser una de las pruebas más difíciles dentro del formato. Los habitantes deben permanecer absolutamente inmóviles mientras un familiar o ser querido ingresa a la casa para dedicarles unas palabras. En esta ocasión, el turno fue para Manuela Ortiz, quien entró con un mensaje de apoyo y fortaleza para Arrieta.

Sin embargo, la carga emocional del momento superó la estrategia del influencer. Al ver a su pareja y escuchar sus palabras de aliento, Nicolás no pudo sostener la postura rígida exigida por la producción.

Pequeños movimientos y gestos de afecto hacia Manuela fueron detectados de inmediato por las cámaras de alta definición y el equipo de producción, lo que constituye una violación directa a las reglas del juego.

Nicolás se une a Campanita como nominados en esta semana. Cabe anotar que solo resta por conocer los participantes que irán tras la gala de nominación de este miércoles.