Revelador video: 'Epa Colombia' habló de las complicaciones con su nariz y mentón tras cirugía

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir un video donde habló abiertamente sobre su proceso de recuperación luego de someterse a varias cirugías estéticas en su rostro.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ reveló los inconvenientes que ha enfrentado desde que decidió someterse a estos procedimientos, los cuales incluyeron una rinoplastia, cambios en su mentón y un implante capilar en la parte frontal de su cabeza.

En un tono sincero y sin filtros, ‘Epa Colombia’ comentó que los resultados no han sido los que esperaba y que ha tenido que lidiar con problemas inesperados, especialmente en su piel y en su nariz.

¿Cómo han sido los resultados de las cirugías de ‘Epa Colombia’ ?

En el video, la empresaria mostró su rostro aún en proceso de curación, sin maquillaje y con la ayuda de microporo en su nariz. Confesó que su piel ha sufrido un brote, resultado de los medicamentos que ha estado tomando desde las intervenciones quirúrgicas. “Se me brotó mucho la cara con los medicamentos que tomé durante un mes”, dijo Barrera mientras explicaba que aún está en un periodo de recuperación que puede durar varios meses más.

Una de las mayores preocupaciones de ‘Epa Colombia’ es una pequeña deformidad en sus fosas nasales. La influenciadora mostró a la cámara cómo una de sus fosas es más grande que la otra, lo que ha generado cierta incomodidad en ella. Sin embargo, los médicos le aseguraron que estos resultados no son definitivos y que la apariencia final de su nariz se podrá ver en un plazo de entre cuatro meses y un año.

¿Se volvería a someter a una cirugía ‘Epa Colombia’?

A pesar de su experiencia, Daneidy Barrera dejó claro que no volvería a someterse a un procedimiento de este tipo en el rostro. Mientras se retiraba la curación de la nariz, comentó: “Esta cirugía no me la volvería a hacer, duele demasiado”. Aunque reconoce que el proceso ha sido doloroso, también aseguró que está siendo juiciosa en su recuperación, intentando seguir las recomendaciones médicas para alcanzar los resultados deseados.

Finalmente, ‘Epa Colombia’ hizo una reflexión sobre su nueva apariencia y cómo esta ha afectado su imagen. De manera humorística, señaló que su voz ha cambiado a raíz de la rinoplastia y que su aspecto ahora es “más fino”, algo que no necesariamente la hace sentir cómoda. “Ya no me veo tan ‘ñerosa’, como dicen en el centro”, bromeó la empresaria, demostrando que, a pesar de las dificultades, sigue manteniendo su autenticidad frente a sus seguidores.

La recuperación de ‘Epa Colombia’ sigue en curso, y sus seguidores continúan atentos a su evolución, mientras ella se toma con humor las dificultades que ha enfrentado en este proceso quirúrgico.