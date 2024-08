Westcol explotó de ira por imitación de un locutor: así reaccionó el streamer

La reciente disputa entre el streamer Westcol y el locutor colombiano Jhovanoty ha captado la atención de la audiencia, desatando miles de reacciones en las redes sociales y medios digitales.

La controversia comenzó cuando Jhovany Ramírez, conocido en el ámbito de la comedia por su habilidad para imitar a figuras públicas, realizó una imitación de Westcol en una entrevista para La Kalle.

Imitación de un locutor a Westcol encendió la controversia en redes

Durante una entrevista con Cris Valencia, un joven cantante cuyo impulso en la carrera se debe en parte al apoyo de Westcol, el locutor Jhovanoty aprovechó el momento para realizar una imitación de Westcol.

El locutor comparó al streamer con el personaje Kiko, del popular programa 'El Chavo del 8'. Aunque la imitación generó risas en el set, la reacción de Westcol no tardó en llegar.

En una transmisión reciente, Westcol expresó su descontento con la imitación y la broma realizada por Jhovanoty. El streamer, conocido por su carácter fuerte, no escatimó en críticas hacia el locutor, llamándolo “rata” y sugiriendo que sería mejor no burlarse de él en el futuro.

“Una vez en Palmas, cogimos a un periodista que me tiró mier*a y lo encendimos a coscorrones. A este lo veo y a ver si también se me va a burlar en la cara. Yo no soy ningún guev*n. Ese m*rica no me puede imitar ni puede chimbear conmigo”, expresó Westcol.

La respuesta del locutor Jhovanoty a Westcol

La reacción de Jhovanoty no se hizo esperar. En tono irónico, el locutor replicó las palabras de Westcol, cuestionando si realmente se le estaba prohibido imitar al streamer. “¿Así que ahora no puedo usar la gorra ni hablar como Westcol? Esto me parece censura”, bromeó Jhovanoty, añadiendo que la situación se estaba volviendo absurda.

No obstante, Jhovanoty no cerró la puerta al diálogo. En un gesto conciliador, invitó a Westcol a participar en su programa para resolver las diferencias de manera amistosa.

“Hermano, yo le ofrezco esta silla para que venga y se siente y lo hablemos aquí. Las cosas no se solucionan con coscorrones. Bienvenido siempre y traiga a sus amigos, incluso al que me dijo gonorr#a. En buenos términos, ¿acepta o no? Este país necesita paz y tranquilidad”, respondió Jhovanoty.

Esta disputa entre dos figuras del entretenimiento demuestra cómo las imitaciones y las bromas pueden tener repercusiones más allá de lo esperado. A medida que la controversia sigue desarrollándose, queda por ver si ambos personajes lograrán reconciliar sus diferencias y encontrar un terreno común en la industria del entretenimiento.