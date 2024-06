Elon Musk tomó radical decisión con ‘X’ y sus ‘me gusta’: usuarios reaccionaron

Los usuarios de ‘X’ (anteriormente Twitter) han reaccionado de todas las maneras posibles este miércoles 12 de junio luego de que fuera oficial que los ‘me gusta’ de cada una de las personas se volvieran privados.

Con el objetivo de proteger la privacidad de los millones de usuarios que permanecen en constante uso de X, la organización decidió ocultar los ‘likes’ de cada una de las personas, los cuales habían sido públicos para quienes quisieran observarlos desde cualquier cuenta.

“Esta semana haremos que los Me gusta sean privados para todos para proteger mejor su privacidad. – Aún podrás ver las publicaciones que te hayan gustado (pero otras no). – El recuento de Me gusta y otras métricas de tus propias publicaciones seguirán apareciendo en las notificaciones. – Ya no verás a quién le gustó la publicación de otra persona. – El autor de una publicación puede ver a quién le gustaron sus publicaciones”, escribieron desde las cuentas oficiales de @Engineering de X.

Desde el año pasado la organización ya había dejado entredicho la posibilidad de ocultar los ‘me gusta’ de los usuarios, sin embargo, la reservó para los suscriptores de X Premium, como si fuera una prestación exclusiva. Ahora, la red social parece dispuesta a convertirla en una opción disponible para todo el mundo.

El dueño de X, el magnate Elon Musk también se pronunció mediante sus redes sociales: “¡Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!”. Por tanto, se han implementado para proteger la imagen pública de los usuarios y evitar represalias en contra a ellos.

Los usuarios de todo el mundo han bromeado durante las últimas horas debido a esta noticia que cambia el rumbo de esta red social, pues muchas personas señalan que una labor cotidiana era observar los 'me gusta' de sus cercanos.